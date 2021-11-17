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الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم.. فيديو
2021-11-17 | 11:13
43 مشاهدة
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في الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبیئة ثمانمئة وست اصابات جدیدة بفایروس كورونا في البلاد، وتسع وخمسون منها في بغداد الكرخ، وسبع وعشرون في الرصافة، وخمس اصابات في مدینة الطب، واربعمئة وخمس وستون حالة في اقلیم كردستان، واعلنت الوزارة تسجیل الف ومئة واحدى وثمانین حالة شفاء، وثمان عشرة وفاة.
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