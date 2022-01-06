بعد وصول "أوميكرون" للبلاد.. قفزة في إصابات كورونا في العراق

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "سجلت 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 334 شخصاً للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 3 في عموم محافظات البلاد"، لافتاً إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 63028".