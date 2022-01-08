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الموقف الوبائي للعراق ليوم ٨ كانون الثاني ٢٠٢٢.. فيديو
2022-01-08 | 15:42
52 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ثلاثمائة وستة عشر اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و خمسة وعشرون اصابة في بغداد الكرخ، وسبعة عشر اصابة في الرصافة، وسبعة اصابات في مدينة الطب، ومائة واثنان وستون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل مائة وثمانون حالة شفاء، وحالتان وفاة.
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وزارة الصحة لعراقية
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