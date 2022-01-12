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بالفيديو: الموقف الوبائي للعراق ليوم ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٢
2022-01-12 | 10:44
1,358 مشاهدة
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في الموقف الوبائي..سجلت وزارة الصحة والبيئة ألفان وسبعة وثلاثون اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و ثلاثمائة وأربعة وعشرون اصابة في بغداد الكرخ، وسبعة وسبعون اصابة في الرصافة، و خمسة وثلاثون اصابة في مدينة الطب، و سبعمائة وأربعة وثمانون اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل مئتان وواحد وثمانون حالة شفاء، وخمسة حالات وفاة.
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