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نيوزيلندا.. تعيين كريس هيبكنز رئيساً للوزراء
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خليجي 25 البصرة 2023
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444875-638097319957513051.jpg
البصرة متنفس الخليج
2023-01-19 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,012 مشاهدة
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خليجي 25 البصرة 2023
https://embed.kwikmotion.com/embed/VoB2hgX83mhKziBGQUujg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0
اصرار وعزيمة على استضافة البطولة
اعمال متواصلة حتى ساعات الليل المتأخرة
جهود كبيرة بذلها اتحاد الكرة بدعم حكومي
تسهيلات حكومية كبيرة للجماهير الخليجية الوافدة
حفل افتتاح مبهر وتنظيم رائع للمباريات
اشادات عربية ودولية بتنظيم البطولة
>>
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