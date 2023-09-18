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3 أنظمة غذائية تقلل من الاصابة بالأزهايمر

2023-09-18 | 05:30
153 مشاهدة
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Alsumaria Tv

هناك 3 أنظمة غذائية مفيدة لصحة الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وتدهور الذاكرة، وهذه الحميات هي: حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية DASH وحمية MIND.

- حمية العقل أو Mind Diet

أكدّ الباحثون أنّ "حمية العقل" تقلّل من معدل الإصابة ب‍مرض الزهايمر بنسبة 53 %

حمية MIND ترتكز على العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ مثل فيتامين E، حمض الفوليك، الأحماض الدهنية، الكاروتينات

تشجع هذه الحمية على تناول مختلف الخضار الورقيّة الخضراء مثل السبانخ والخس

إضافة إلى التوت، المكسرات، الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، البقوليّات مثل الفاصولياء وغيرها من الحبوب والّلحوم البيضاء كالأسماك والدّجاج

- حمية العقل تمنع استهلاك
اللحوم الحمراء، الوجبات السريعة، الزبدة، السمن، الجبن، المعجنات والحلويات

- حمية البحر الأبيض المتوسط

تشير الدراسات إلى أنّ حمية البحر الأبيض المتوسط تخفض الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 30 % وتقلّل خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 40 %

تعتمد "حمية البحر المتوسط" على الغذاء الذي يحتوي على مضادات للأكسدة، مضادات للالتهابات وأحماض أوميغا-3 الدهنية

مثل: الفاكهة، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والحمص والفاصولياء والعدس، والخضراوات إضافة للاستهلاك المعتدل للمأكولات البحرية، والدواجن ومنتجات الألبان

مع ضرورة الحد من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات المكررة

- حمية "داش" أو DASH

حمية "داش" المخصصة في الأساس لخفض ضغط الدم تركز على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة الدسم

وتعتمد على استهلاك أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور وعلى استهلاك البروتينات الخالية من الدهون

مثل: اللحوم والدواجن والفاصولياء التي تساعد في بناء الناقلات العصبية في الدماغ

تتجنب هذه الحمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، والدهون المشبّعة والسكريات المضافة
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خاص السومرية

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