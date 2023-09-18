3 أنظمة غذائية تقلل من الاصابة بالأزهايمر

- حمية العقل أو Mind Dietأكدّ الباحثون أنّ "حمية العقل" تقلّل من معدل الإصابة ب‍مرض الزهايمر بنسبة 53 %حمية MIND ترتكز على العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ مثل فيتامين E، حمض الفوليك، الأحماض الدهنية، الكاروتيناتتشجع هذه الحمية على تناول مختلف الخضار الورقيّة الخضراء مثل السبانخ والخسإضافة إلى التوت، المكسرات، الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، البقوليّات مثل الفاصولياء وغيرها من الحبوب والّلحوم البيضاء كالأسماك والدّجاج- حمية العقل تمنع استهلاكاللحوم الحمراء، الوجبات السريعة، الزبدة، السمن، الجبن، المعجنات والحلويات- حمية البحر الأبيض المتوسطتشير الدراسات إلى أنّ حمية البحر الأبيض المتوسط تخفض الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 30 % وتقلّل خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 40 %تعتمد "حمية البحر المتوسط" على الغذاء الذي يحتوي على مضادات للأكسدة، مضادات للالتهابات وأحماض أوميغا-3 الدهنيةمثل: الفاكهة، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والحمص والفاصولياء والعدس، والخضراوات إضافة للاستهلاك المعتدل للمأكولات البحرية، والدواجن ومنتجات الألبانمع ضرورة الحد من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات المكررة- حمية "داش" أو DASHحمية "داش" المخصصة في الأساس لخفض ضغط الدم تركز على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة الدسموتعتمد على استهلاك أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور وعلى استهلاك البروتينات الخالية من الدهونمثل: اللحوم والدواجن والفاصولياء التي تساعد في بناء الناقلات العصبية في الدماغتتجنب هذه الحمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الصوديوم، والدهون المشبّعة والسكريات المضافة