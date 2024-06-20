احذر هذه الامور مع ارتفاع حرارة الصيف الجنونية.. فيديو

لا تترك أي مواد قابلة للانفجار في السيارة
◦ القداحات
◦ المشروبات الغازية
◦ العطور والبطاريات
لا تحفظ مواد قابلة للاشتعال في المنزل
• عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة
• توفير مواد لإطفاء الحرائق
تجنب زيادة الأحمال الكهربائية
• من المستحسن تشغيل المكيفات في غرفة واحدة فقط في أوقات ذروة الحرارة
• اطفاء أجهزة التبريد عند مغادرة المكان
احرص دائما على:
◦ فتح نوافذ السيارة قليلاً للتهوية
◦ تعبئة وقود السيارة في المساء
◦ تجنب السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة
◦ عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم
عند حدوث أي طارئ
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