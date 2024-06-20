Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

احذر هذه الامور مع ارتفاع حرارة الصيف الجنونية.. فيديو

2024-06-20 | 11:39 2024-06-20T11:39:29+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
931 مشاهدة
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

مع وصول الحرارة الى 50 درجة في 7 محافظات عراقية، تجنّب هذه العادات عند ارتفاع درجات الحرارة.

لا تترك أي مواد قابلة للانفجار في السيارة
◦ القداحات
◦ المشروبات الغازية
◦ العطور والبطاريات

لا تحفظ مواد قابلة للاشتعال في المنزل
• عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة
• توفير مواد لإطفاء الحرائق

تجنب زيادة الأحمال الكهربائية
• من المستحسن تشغيل المكيفات في غرفة واحدة فقط في أوقات ذروة الحرارة
• اطفاء أجهزة التبريد عند مغادرة المكان

احرص دائما على:
◦ فتح نوافذ السيارة قليلاً للتهوية
◦ تعبئة وقود السيارة في المساء
◦ تجنب السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة
◦ عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم


عند حدوث أي طارئ
اتصل بسيطرة الدفاع المدني المجاني 115

>> انضم الى السومرية على واتساب 

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

أخبار الطقس

منوعات

اعلان
تداعيات جديدة لـ&quot;معركة الحيدرية&quot;.. اتهامات للقادة الأمنيين بـ&quot;الانحياز&quot; لـ&quot;عشيرة النواب والضباط&quot;!
15.97%
06:34 | 2024-06-20
تداعيات جديدة لـ"معركة الحيدرية".. اتهامات للقادة الأمنيين بـ"الانحياز" لـ"عشيرة النواب والضباط"!
06:34 | 2024-06-20
الصواريخ تتطاير.. انفجارات على الحدود العراقية السورية
12.82%
08:31 | 2024-06-20
الصواريخ تتطاير.. انفجارات على الحدود العراقية السورية
08:31 | 2024-06-20
النجف.. قتيلان باندلاع نزاع عشائري والشرطة تعلق
12.78%
08:53 | 2024-06-19
النجف.. قتيلان باندلاع نزاع عشائري والشرطة تعلق
08:53 | 2024-06-19
منتخب العراق يتقدم ثلاثة مراكز في قائمة تصنيف FIFA لشهر حزيران
12.75%
05:15 | 2024-06-20
منتخب العراق يتقدم ثلاثة مراكز في قائمة تصنيف FIFA لشهر حزيران
05:15 | 2024-06-20
بيان مصري بعد وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين
12.43%
12:42 | 2024-06-19
بيان مصري بعد وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين
12:42 | 2024-06-19
65% منهم مصريون.. أكثر من 900 حاج توفي في مكة هذا العام
12.01%
02:03 | 2024-06-20
65% منهم مصريون.. أكثر من 900 حاج توفي في مكة هذا العام
02:03 | 2024-06-20
القنصلية العراقية تصدر بياناً بشأن &quot;جثامين&quot; الحجاج العراقيين المتوفين في السعودية
11.59%
12:26 | 2024-06-20
القنصلية العراقية تصدر بياناً بشأن "جثامين" الحجاج العراقيين المتوفين في السعودية
12:26 | 2024-06-20
ازدحام كبير بأحد مداخل بغداد (فيديو)
Play
9.65%
13:05 | 2024-06-19
ازدحام كبير بأحد مداخل بغداد (فيديو)
13:05 | 2024-06-19
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.