احذر هذه الامور مع ارتفاع حرارة الصيف الجنونية.. فيديو

◦ القداحات◦ المشروبات الغازية◦ العطور والبطاريات• عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة• توفير مواد لإطفاء الحرائق• من المستحسن تشغيل المكيفات في غرفة واحدة فقط في أوقات ذروة الحرارة• اطفاء أجهزة التبريد عند مغادرة المكان◦ فتح نوافذ السيارة قليلاً للتهوية◦ تعبئة وقود السيارة في المساء◦ تجنب السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة◦ عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازماتصل بسيطرة الدفاع المدني المجاني 115