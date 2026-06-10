هدف غير قانوني… وصار أسطوري

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في مونديال 1986، سجّل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفه الأشهر في مرمى إنجلترا بلمسة يد أثارت جدلاً لا ينتهي، ليُعرف بعدها باسم "يد الله".



