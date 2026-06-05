مونديال 2026.. حضور عربي تاريخي

المنتخبات العربية المشاركة هي:عن قارة :بعد غياب طويل من مونديال 1986: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026: 2022 كمستضيف: لم سابقاعن قارة أفريقيا:: 1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026: 1934، 1990، 2018، 2026: 1982، 1986، 2010، 2014، 2026