لحظة جنون زيدان في المونديال

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لحظة ما ينساها تاريخ #كرة_القدم... في آخر مباراة بمسيرته، تحوّل الوداع الأسطوري لـ زين الدين زيدان إلى واحدة من أكثر اللقطات جدلاً في المونديال، بعدما وجّه نطحة شهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، لينتهي مشواره ببطاقة حمراء بدل رفع الكأس.



