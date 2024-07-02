Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرتغال تتجاوز سلوفينيا وتضرب موعداً مع فرنسا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نصائح فعالة حتى لا تغرق في عرقك بالصيف.. فيديو

2024-07-02 | 04:58 2024-07-02T04:58:16+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
560 مشاهدة
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

نصائح لتقليل التعرق الغزير خلال الأيام الحارة

1. تقليل تناول القهوة والبهارات الحارة:
• الكافيين الموجود بالقهوة قد يزيد من التعرق
• البهارات الحارة ترفع حرارة الجسم وتزيد من التعرق

2. تناول أطعمة مرطبة:
• الفاكهة: غنية بالماء وتساعد على ترطيب الجسم
• الزبادي: يساعد على تقليل رائحة العرق
• الأطعمة الغنية بالزنك: كالمكسرات، تساعد في التحكم برائحة العرق

3. ارتداء ملابس فضفاضة من أقمشة طبيعية:
• تسمح بتهوية أفضل وتقلل من التعرق

4. ارتداء الألوان الفاتحة:
الملابس الفاتحة تعكس أشعة الشمس
وتقلل من امتصاص الحرارة
على عكس الألوان الداكنة

5. استخدام مضادات التعرق:
فهي تقلل من إفراز العرق
أما مزيلات العرق تغطي على رائحة العرق فقط
ومن الأفضل استخدامها قبل النوم

6. الاستحمام بالمياه الباردة أو الفاترة:
تساعد في إغلاق المسام وتقليل التعرق

7. تأجيل الأنشطة البدنية الشاقة للمساء أو الصباح الباكر

8. زيارة الطبيب عند التعرق الزائد عن الحد
>> انضم الى السومرية على واتساب 

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

أخبار الطقس

منوعات

اعلان
عدنان حمد يوجه طلبًا للجماهير العراقية قبل التصفيات المونديالية
21.61%
03:33 | 2024-07-01
عدنان حمد يوجه طلبًا للجماهير العراقية قبل التصفيات المونديالية
03:33 | 2024-07-01
السومرية تنشر نتائج الثالث المتوسط
19.36%
12:27 | 2024-06-30
السومرية تنشر نتائج الثالث المتوسط
12:27 | 2024-06-30
هيئة الحج: سنجري قرعة الحج الشهر المقبل
14.95%
11:20 | 2024-06-30
هيئة الحج: سنجري قرعة الحج الشهر المقبل
11:20 | 2024-06-30
رسالة تحذيرية لكاساس وشنيشل بشأن أيمن حسين.. ما القصة؟
13.4%
05:01 | 2024-07-01
رسالة تحذيرية لكاساس وشنيشل بشأن أيمن حسين.. ما القصة؟
05:01 | 2024-07-01
العراق يتغلب على لبنان في غرب آسيا تحت 20 عاماً
9.28%
11:54 | 2024-06-30
العراق يتغلب على لبنان في غرب آسيا تحت 20 عاماً
11:54 | 2024-06-30
&quot;اغتصبها في عرض البحر وخنقها حتى الموت&quot;.. جريمة مروعة لفتاة بطلها عراقي
8.44%
10:20 | 2024-06-30
"اغتصبها في عرض البحر وخنقها حتى الموت".. جريمة مروعة لفتاة بطلها عراقي
10:20 | 2024-06-30
دولة أوروبية تهدد بـ&quot;الأسلحة النووية&quot; إذا تعرض استقلالها
6.66%
15:31 | 2024-06-30
دولة أوروبية تهدد بـ"الأسلحة النووية" إذا تعرض استقلالها
15:31 | 2024-06-30
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. هذه القائمة
6.29%
03:06 | 2024-07-01
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. هذه القائمة
03:06 | 2024-07-01
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.