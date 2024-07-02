نصائح فعالة حتى لا تغرق في عرقك بالصيف.. فيديو

• الكافيين الموجود بالقهوة قد يزيد من التعرق• البهارات الحارة ترفع حرارة الجسم وتزيد من التعرق• الفاكهة: غنية بالماء وتساعد على ترطيب الجسم• الزبادي: يساعد على تقليل رائحة العرق• الأطعمة الغنية بالزنك: كالمكسرات، تساعد في التحكم برائحة العرق• تسمح بتهوية أفضل وتقلل من التعرقالملابس الفاتحة تعكس أشعة الشمسوتقلل من امتصاص الحرارةعلى عكس الألوان الداكنةفهي تقلل من إفراز العرقأما مزيلات العرق تغطي على رائحة العرق فقطومن الأفضل استخدامها قبل النومتساعد في إغلاق المسام وتقليل التعرق