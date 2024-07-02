نصائح فعالة حتى لا تغرق في عرقك بالصيف.. فيديو

1. تقليل تناول القهوة والبهارات الحارة:
• الكافيين الموجود بالقهوة قد يزيد من التعرق
• البهارات الحارة ترفع حرارة الجسم وتزيد من التعرق
2. تناول أطعمة مرطبة:
• الفاكهة: غنية بالماء وتساعد على ترطيب الجسم
• الزبادي: يساعد على تقليل رائحة العرق
• الأطعمة الغنية بالزنك: كالمكسرات، تساعد في التحكم برائحة العرق
3. ارتداء ملابس فضفاضة من أقمشة طبيعية:
• تسمح بتهوية أفضل وتقلل من التعرق
4. ارتداء الألوان الفاتحة:
الملابس الفاتحة تعكس أشعة الشمس
وتقلل من امتصاص الحرارة
على عكس الألوان الداكنة
5. استخدام مضادات التعرق:
فهي تقلل من إفراز العرق
أما مزيلات العرق تغطي على رائحة العرق فقط
ومن الأفضل استخدامها قبل النوم
6. الاستحمام بالمياه الباردة أو الفاترة:
تساعد في إغلاق المسام وتقليل التعرق
7. تأجيل الأنشطة البدنية الشاقة للمساء أو الصباح الباكر
8. زيارة الطبيب عند التعرق الزائد عن الحد