Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن: قريبون من اتفاق بشأن غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية.. 75% من أيام العراقيين "مغبرة"

2024-07-12 | 05:52 2024-07-12T05:52:04+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
566 مشاهدة
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

لتسليط الضوء على الآثار السلبية الكبيرة على الصحة والاقتصاد والزراعة

25% من العواصف الغبارية ناتجة عن النشاط البشري
مثل التغيير في استخدامات الأراضي واقتلاع الأشجار

العراق من اكثر البلدان تضررا من تغير المناخ والجفاف

مع توقعات بزيادة أيامه المغبرة إلى 300 يوم بحلول عام 2050

تقدر قيمة الخسائر المادية في العراق بسبب الغبار بـ10 مليارات دينار سنويًا

يحل العراق بالمرتبة السادسة عالميًا بين البلدان ذات الهواء الأكثر تلوثًا

70% من أراضي العراق بين صحراوية او مهددة بالتصحر

ويفقد سنويًا 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة

هل سيتدارك العراق نفسه أم ان مدنه ستُدفن تحت الرمال الزاحفة؟
>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

إنفوغراف

أخبار الطقس

اعلان
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الخميس
20.45%
17:57 | 2024-07-10
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الخميس
17:57 | 2024-07-10
هل ستلغي تركيا تأشيرة السفر مع العراق؟
19.83%
12:51 | 2024-07-10
هل ستلغي تركيا تأشيرة السفر مع العراق؟
12:51 | 2024-07-10
قرار حكومي جديد يخص المتقاعدين
16.47%
11:46 | 2024-07-10
قرار حكومي جديد يخص المتقاعدين
11:46 | 2024-07-10
الكشف عن تفاصيل موت &quot;فيان الجاف&quot;
10.92%
09:59 | 2024-07-10
الكشف عن تفاصيل موت "فيان الجاف"
09:59 | 2024-07-10
قرار حكومي يخص تغيير جنس الأراضي الزراعية الى سكنية
9.31%
11:34 | 2024-07-11
قرار حكومي يخص تغيير جنس الأراضي الزراعية الى سكنية
11:34 | 2024-07-11
أبرز المشاهد &quot;اللافتة&quot; في تتويج الشرطة التاريخي بكأس العراق
8.62%
03:11 | 2024-07-11
أبرز المشاهد "اللافتة" في تتويج الشرطة التاريخي بكأس العراق
03:11 | 2024-07-11
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام
7.44%
14:34 | 2024-07-11
كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام
14:34 | 2024-07-11
كاظم الساهر يشكر نادي الطلبة (صور)
6.96%
05:06 | 2024-07-11
كاظم الساهر يشكر نادي الطلبة (صور)
05:06 | 2024-07-11
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.