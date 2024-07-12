اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية.. 75% من أيام العراقيين "مغبرة"

25% من العواصف الغبارية ناتجة عن النشاط البشريمثل التغيير في استخدامات الأراضي واقتلاع الأشجارالعراق من اكثر البلدان تضررا من تغير المناخ والجفافمع توقعات بزيادة أيامه المغبرة إلى 300 يوم بحلول عام 2050تقدر قيمة الخسائر المادية في العراق بسبب الغبار بـ10 مليارات دينار سنويًايحل العراق بالمرتبة السادسة عالميًا بين البلدان ذات الهواء الأكثر تلوثًا70% من أراضي العراق بين صحراوية او مهددة بالتصحرويفقد سنويًا 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعةهل سيتدارك العراق نفسه أم ان مدنه ستُدفن تحت الرمال الزاحفة؟