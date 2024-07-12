اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية.. 75% من أيام العراقيين "مغبرة"

25% من العواصف الغبارية ناتجة عن النشاط البشري
مثل التغيير في استخدامات الأراضي واقتلاع الأشجار
العراق من اكثر البلدان تضررا من تغير المناخ والجفاف
مع توقعات بزيادة أيامه المغبرة إلى 300 يوم بحلول عام 2050
تقدر قيمة الخسائر المادية في العراق بسبب الغبار بـ10 مليارات دينار سنويًا
يحل العراق بالمرتبة السادسة عالميًا بين البلدان ذات الهواء الأكثر تلوثًا
70% من أراضي العراق بين صحراوية او مهددة بالتصحر
ويفقد سنويًا 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة
هل سيتدارك العراق نفسه أم ان مدنه ستُدفن تحت الرمال الزاحفة؟