كيف تعرف ان الشخص الذي أمامك يكذب؟.. شاهد الفيديو

إشارات تدل على الكاذب• التوتر• رمش العينين• التلويح باليدين بإيماءات مختلفة• تمشيط الشعر• فرك الأذن أو الأنفولكن على شرط ألا تكون هذه الإيماءات من سماتهفهو لا يكررها باستمرار ولكن فقط مع عبارات محددةوإذا كان الشخص متأكدا من أن المتحدث يكذبفيجب عدم تجاهل هذا الشعور وطرح أسئلة إضافية للإيقاع بالكاذبعندما يشعر الكاذب بأن المستمع لم يقتنع بأفكارهعادة ما يرتبك ويخطئ في أقواله ويشعر بالتوترويصبح أكثر حذرا في طرح أقاويل تتعارض مع الحقيقةهل لديك القدرة على التمييز بين من يقول الحقيقة ومن يكذب؟