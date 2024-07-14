كيف تعرف ان الشخص الذي أمامك يكذب؟.. شاهد الفيديو

إشارات تدل على الكاذب
• التوتر
• رمش العينين
• التلويح باليدين بإيماءات مختلفة
• تمشيط الشعر
• فرك الأذن أو الأنف
ولكن على شرط ألا تكون هذه الإيماءات من سماته
فهو لا يكررها باستمرار ولكن فقط مع عبارات محددة
وإذا كان الشخص متأكدا من أن المتحدث يكذب
فيجب عدم تجاهل هذا الشعور وطرح أسئلة إضافية للإيقاع بالكاذب
عندما يشعر الكاذب بأن المستمع لم يقتنع بأفكاره
عادة ما يرتبك ويخطئ في أقواله ويشعر بالتوتر
ويصبح أكثر حذرا في طرح أقاويل تتعارض مع الحقيقة
هل لديك القدرة على التمييز بين من يقول الحقيقة ومن يكذب؟