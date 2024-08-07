كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو

وتنتشر بين مجموعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي يلتقي بها المؤيدون من كل حدب وصوبالتاريخ القديم اذ يرجع إلى عصور متفرقة (فلاسفة يونانيين، الشعوب الإسكندنافية والألمانية) بأن الأرض مسطحة ومحاطة بالمحيطاتوكان الاعتقاد السائد في الصين القديمة أن الأرض مربعة الشكل ومسطحة بينما السماء ذات شكل كرويفي القرن التاسع عشر أصدر الكاتب الإنجليزي صامويل روبوثام كتيب يدافع فيه عن نظرية الأرض المسطحة ثم اتبعه بآخرقام بتأسيس جمعيات في إنجلترا ونيويورك للحديث عن الأرض المسطحةومن أتباعه الشرسين وليام كاربنتر، الذي أخذ يلقي خطاباته على أعداد كبيرة من الناس في الولايات المتحدةومن هنا انطلقت الخرافة الى بقية العالم وامتزجت بنظريات مؤامرة تتعلق بجماعات سرية تحاول السيطرة على العالمفيثاغورساقترح كروية الأرض بناء على ملاحظاته للقمر أثناء ظاهرة الخسوف حيث أن الظل الذي تلقيه الأرض على القمر أثناء ظاهرة الخسوف يكون مستديرًا دائمًاإراتوستينسراقب أن الأعمدة بالمعابد المصرية ظُهر يوم 21 حزيران من كل عام لا تترك تحتها ظلافلا بد أن تكون الأرض محدبة وليست مسطحةفلكيو المأمونخرج العرب إلى بادية مستوية واستندوا إلى ميل النجم القطبي في السماءموضع النجوم في السماء يتأثر بمكانك على الأرض ويعني ذلك أن الأرض كرويةفعلى أرض مسطحة ستشاهد النجوم نفسها في كل الأماكن على الأرضأبو الريحان البيرونيأعاد قياس محيط الأرض باستخدام طرق مبتكرةتقوم طريقته على حساب المثلثات، حيث يُرصد غروب الشمس من قمة جبل مرتفع مطل على أرض منبسطة إلى الأفقإثبات كروية الأرض ليس جديدًاوله تاريخ طويل أسهم علماء المسلمين إسهاما مؤثرا فيه"الأرض المسطحة" تحولت من جهل بطبيعة العلم إلى نظرية مؤامرة.. وأنت ما رأيك؟