كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو

وتنتشر بين مجموعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي يلتقي بها المؤيدون من كل حدب وصوب
تاريخان لهذه النظرية
التاريخ القديم اذ يرجع إلى عصور متفرقة (فلاسفة يونانيين، الشعوب الإسكندنافية والألمانية) بأن الأرض مسطحة ومحاطة بالمحيطات
وكان الاعتقاد السائد في الصين القديمة أن الأرض مربعة الشكل ومسطحة بينما السماء ذات شكل كروي
التاريخ الحديث
في القرن التاسع عشر أصدر الكاتب الإنجليزي صامويل روبوثام كتيب يدافع فيه عن نظرية الأرض المسطحة ثم اتبعه بآخر
قام بتأسيس جمعيات في إنجلترا ونيويورك للحديث عن الأرض المسطحة
ومن أتباعه الشرسين وليام كاربنتر، الذي أخذ يلقي خطاباته على أعداد كبيرة من الناس في الولايات المتحدة
ومن هنا انطلقت الخرافة الى بقية العالم وامتزجت بنظريات مؤامرة تتعلق بجماعات سرية تحاول السيطرة على العالم
أما علمياً
فيثاغورس
اقترح كروية الأرض بناء على ملاحظاته للقمر أثناء ظاهرة الخسوف حيث أن الظل الذي تلقيه الأرض على القمر أثناء ظاهرة الخسوف يكون مستديرًا دائمًا
إراتوستينس
راقب أن الأعمدة بالمعابد المصرية ظُهر يوم 21 حزيران من كل عام لا تترك تحتها ظلا
فلا بد أن تكون الأرض محدبة وليست مسطحة
فلكيو المأمون
خرج العرب إلى بادية مستوية واستندوا إلى ميل النجم القطبي في السماء
موضع النجوم في السماء يتأثر بمكانك على الأرض ويعني ذلك أن الأرض كروية
فعلى أرض مسطحة ستشاهد النجوم نفسها في كل الأماكن على الأرض
أبو الريحان البيروني
أعاد قياس محيط الأرض باستخدام طرق مبتكرة
تقوم طريقته على حساب المثلثات، حيث يُرصد غروب الشمس من قمة جبل مرتفع مطل على أرض منبسطة إلى الأفق
إثبات كروية الأرض ليس جديدًا
وله تاريخ طويل أسهم علماء المسلمين إسهاما مؤثرا فيه
"الأرض المسطحة" تحولت من جهل بطبيعة العلم إلى نظرية مؤامرة.. وأنت ما رأيك؟