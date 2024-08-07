Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: مفاوضات التهدئة وصلت للمرحلة النهائية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كيف فند العلماء نظرية الأرض المسطحة؟.. شاهد الفيديو

2024-08-07 | 05:38 2024-08-07T05:38:04+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
606 مشاهدة
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

تستمر نظرية الأرض المسطحة في الانتشار برغم الأدلة العلمية العديدة التي تدحضها.

وتنتشر بين مجموعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي يلتقي بها المؤيدون من كل حدب وصوب

تاريخان لهذه النظرية

التاريخ القديم اذ يرجع إلى عصور متفرقة (فلاسفة يونانيين، الشعوب الإسكندنافية والألمانية) بأن الأرض مسطحة ومحاطة بالمحيطات

وكان الاعتقاد السائد في الصين القديمة أن الأرض مربعة الشكل ومسطحة بينما السماء ذات شكل كروي

التاريخ الحديث

في القرن التاسع عشر أصدر الكاتب الإنجليزي صامويل روبوثام كتيب يدافع فيه عن نظرية الأرض المسطحة ثم اتبعه بآخر

قام بتأسيس جمعيات في إنجلترا ونيويورك للحديث عن الأرض المسطحة
ومن أتباعه الشرسين وليام كاربنتر، الذي أخذ يلقي خطاباته على أعداد كبيرة من الناس في الولايات المتحدة

ومن هنا انطلقت الخرافة الى بقية العالم وامتزجت بنظريات مؤامرة تتعلق بجماعات سرية تحاول السيطرة على العالم

أما علمياً

فيثاغورس
اقترح كروية الأرض بناء على ملاحظاته للقمر أثناء ظاهرة الخسوف حيث أن الظل الذي تلقيه الأرض على القمر أثناء ظاهرة الخسوف يكون مستديرًا دائمًا

إراتوستينس
راقب أن الأعمدة بالمعابد المصرية ظُهر يوم 21 حزيران من كل عام لا تترك تحتها ظلا
فلا بد أن تكون الأرض محدبة وليست مسطحة

فلكيو المأمون
خرج العرب إلى بادية مستوية واستندوا إلى ميل النجم القطبي في السماء
موضع النجوم في السماء يتأثر بمكانك على الأرض ويعني ذلك أن الأرض كروية
فعلى أرض مسطحة ستشاهد النجوم نفسها في كل الأماكن على الأرض

أبو الريحان البيروني
أعاد قياس محيط الأرض باستخدام طرق مبتكرة
تقوم طريقته على حساب المثلثات، حيث يُرصد غروب الشمس من قمة جبل مرتفع مطل على أرض منبسطة إلى الأفق

إثبات كروية الأرض ليس جديدًا
وله تاريخ طويل أسهم علماء المسلمين إسهاما مؤثرا فيه

"الأرض المسطحة" تحولت من جهل بطبيعة العلم إلى نظرية مؤامرة.. وأنت ما رأيك؟
>> انضم الى السومرية على واتساب 

خاص السومرية

بالفيديو

إنفوغراف

الارض المسطحة

كوكب الأرض

السومرية

فيديوغراف

اعلان
الكويت تقترض من اجل العراق
20.39%
11:24 | 2024-08-05
الكويت تقترض من اجل العراق
11:24 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
17.13%
08:13 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
Play
15.36%
12:23 | 2024-08-05
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
12:23 | 2024-08-05
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
13.08%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
بالفيديو: 3 شموس في سماء الصين.. ماذا يحصل؟
Play
9.25%
11:00 | 2024-08-05
بالفيديو: 3 شموس في سماء الصين.. ماذا يحصل؟
11:00 | 2024-08-05
أب يشنق أولاده الأربعة ويذهب لصلاة الفجر
8.67%
08:52 | 2024-08-06
أب يشنق أولاده الأربعة ويذهب لصلاة الفجر
08:52 | 2024-08-06
بـ 12 طعنة.. فنانة مصرية تقتل والدتها أثناء نومها
8.15%
09:35 | 2024-08-06
بـ 12 طعنة.. فنانة مصرية تقتل والدتها أثناء نومها
09:35 | 2024-08-06
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر صفر
7.98%
12:49 | 2024-08-05
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر صفر
12:49 | 2024-08-05
المزيد
اخترنا لك
حساسية الوجه المفاجئة.. أسبابها وانواعها وعلاجها؟
05:56 | 2024-08-02
هل تخطّط لعطلة صيفية خارج العراق.. خطوات مهمة قبل السفر
06:48 | 2024-07-30
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
05:35 | 2024-07-25
امكانية تأجيل قانون سلم الرواتب
04:42 | 2024-07-24
"لا يجب تجاهلها" أعراض جسدية يسببها الاستخدام المفرط للهواتف
11:36 | 2024-07-16
تكلفة المعيشة تتراجع في العراق لأدنى مستوياتها
04:50 | 2024-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.