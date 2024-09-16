گراج المطار تحت سطوة الاستثمار.. فيديوغراف

هذه الارقام الظاهرة تمثل اجور الدخول لموقف سيارات مطار بغداد
الدولي
4000 الاف اجرة الدخول في الساعة
الاولى
1000 اجرة الوقوف عن كل ساعة اضافية
فرضت هذه الارقام بعد منح موقف مطار بغداد
الدولي كفرصة استثمارية
ورغم ان كثيرين يجدون ثمة مخالفة في ذلك
مخالفات قانونية في استثمار موقف المطار
تكمن بأن مبنى الموقف كان بالاساس مشيدا
وكل مبنى مشيد لا يمكن منحه كفرصة استثمارية
المبنى المشيد" لا يمكن منحه كفرصة للاستثمار
وتثار التساؤلات حول حجم المبالغ المستحصلة سنويا من رسوم دخول العجلات الى الموقف
خاصة اذا كان مجموع تلك المبالغ شهريا يصل لقرابة مليارين ونصف المليار
مجموع المبلغ شهريا يصل لـ 2 مليار ونصف
وما يزيد من عمق المشكلة ان هذه الرسوم لا يستثنى منها حتى الموظفون في المطار منهم الطيارون وغيرهم
الرسوم المفروضة لا يستثنى منها حتى موظفو المطار
ويطرح كثيرون تساؤلات حول عقد الايجار وقيمته فضلا عن مدته
ماقيمة عقد الايجار ومدته ؟!
من هو مستثمر كراجات مطار بغداد
الدولي؟!
وتحتاج هذه التساؤلات لاجوبة واضحة من الجهات
الحكومية
مع اهمية توضيح جدوى منح مواقف المطار للاستثمار؟
في ظل مطالبات واسعة باعادة الگراج لوزارة النقل
وإلغاء العقد الاستثماري الذي تشوبه مخالفات عدة وفق ما يؤكده مختصون