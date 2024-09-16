گراج المطار تحت سطوة الاستثمار.. فيديوغراف

هذه الارقام الظاهرة تمثل اجور الدخول لموقف سيارات الدولي4000 الاف اجرة الدخول في الاولى1000 اجرة الوقوف عن كل ساعة اضافيةفرضت هذه الارقام بعد منح موقف الدولي كفرصة استثماريةورغم ان كثيرين يجدون ثمة مخالفة في ذلكمخالفات قانونية في استثمار موقف المطارتكمن بأن مبنى الموقف كان بالاساس مشيداوكل مبنى مشيد لا يمكن منحه كفرصة استثماريةالمبنى المشيد" لا يمكن منحه كفرصة للاستثماروتثار التساؤلات حول حجم المبالغ المستحصلة سنويا من رسوم دخول العجلات الى الموقفخاصة اذا كان مجموع تلك المبالغ شهريا يصل لقرابة مليارين ونصف المليارمجموع المبلغ شهريا يصل لـ 2 مليار ونصفوما يزيد من عمق المشكلة ان هذه الرسوم لا يستثنى منها حتى الموظفون في المطار منهم الطيارون وغيرهمالرسوم المفروضة لا يستثنى منها حتى موظفو المطارويطرح كثيرون تساؤلات حول عقد الايجار وقيمته فضلا عن مدتهماقيمة عقد الايجار ومدته ؟!من هو مستثمر كراجات الدولي؟!وتحتاج هذه التساؤلات لاجوبة واضحة من الحكوميةمع اهمية توضيح جدوى منح مواقف المطار للاستثمار؟في ظل مطالبات واسعة باعادة الگراج لوزارة النقلوإلغاء العقد الاستثماري الذي تشوبه مخالفات عدة وفق ما يؤكده مختصون