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تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج بين عراقي وسورية في عام 2023
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500291-638621764552570738.jpg
ما الذي يجذب العراقي للزواج من فتاة سورية؟
2024-09-17 | 11:51
2024-09-17T11:51:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,319 مشاهدة
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تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج بين عراقي وسورية في عام 2023
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يسافر العراقيون إلى سوريا
ويقيمون في الأرياف قبل إتمام الزواج
وتوثيقه في
السفارة
العراقية
بدمشق
اما انخفاض المهور قد يكون السبب وراء كثرة هذه الحالات
حيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات 500 ألف دينار عراقي (حوالي 325 دولاراً)
مقارنةً بالمهور في
العراق
التي
قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار
الا أن عواقب هذه الزيجات تطال الجانبين
اختلاف العادات
التي
تسبب مشاكل وحالات طلاق مرتفعة
سوء معاملة الزوجات بسبب بعدهن عن عائلاتهن
المخاطرة في السفر الى مناطق غير آمنة قد تعرض
العراقي
للخطف والقتل
زيادة من معدل العنوسة في
العراق
وانتم ما رأيكم بهذه الزيجات؟
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