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ما الذي يجذب العراقي للزواج من فتاة سورية؟

2024-09-17 | 11:51 2024-09-17T11:51:00+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
1,319 مشاهدة
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تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج بين عراقي وسورية في عام 2023

يسافر العراقيون إلى سوريا
ويقيمون في الأرياف قبل إتمام الزواج
وتوثيقه في السفارة العراقية بدمشق

اما انخفاض المهور قد يكون السبب وراء كثرة هذه الحالات 

حيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات 500 ألف دينار عراقي (حوالي 325 دولاراً)
مقارنةً بالمهور في العراق التي قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار

الا أن عواقب هذه الزيجات تطال الجانبين

اختلاف العادات التي تسبب مشاكل وحالات طلاق مرتفعة 
سوء معاملة الزوجات بسبب بعدهن عن عائلاتهن
المخاطرة في السفر الى مناطق غير آمنة قد تعرض العراقي للخطف والقتل 
زيادة من معدل العنوسة في العراق

وانتم ما رأيكم بهذه الزيجات؟ 
 
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