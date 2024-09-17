ما الذي يجذب العراقي للزواج من فتاة سورية؟

يسافر العراقيون إلى سورياويقيمون في الأرياف قبل إتمام الزواجوتوثيقه في بدمشقاما انخفاض المهور قد يكون السبب وراء كثرة هذه الحالاتحيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات 500 ألف دينار عراقي (حوالي 325 دولاراً)مقارنةً بالمهور في قد تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولارالا أن عواقب هذه الزيجات تطال الجانبيناختلاف العادات تسبب مشاكل وحالات طلاق مرتفعةسوء معاملة الزوجات بسبب بعدهن عن عائلاتهنالمخاطرة في السفر الى مناطق غير آمنة قد تعرض للخطف والقتلزيادة من معدل العنوسة فيوانتم ما رأيكم بهذه الزيجات؟