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8 أطعمة مفيدة خاصة في الشتاء!

2024-10-02 | 04:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
389 مشاهدة
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مع بداية موسم البرد يزداد خطر الإصابة بالأمراض
مثل نزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي

8 أطعمة مفيدة خاصة في الشتاء!
من المهم تناول الأطعمة التي تقوّي جهاز المناعة في الشتاء مثل:

البصل الأحمر
-يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم
-يقي من ارتفاع ضغط الدم نظراً لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب

التفاح
 -مليء بالألياف وفيتامين سي المعزز للمناعة
-ينصح بعدم تقشير التفاح لأن القشرة مغذية جدا

الحنطة السوداء
 -خالية من الغلوتين بشكل طبيعي
-تخفض فرص الإصابة بالتهابات وسرطانات الجهاز الهضمي المختلفة

الشاي الأخضر
 -يحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية
-يحافظ على نسبة الكوليسترول والسكريات في الدم تحت السيطرة

الملفوف
 -للملفوف تأثير قوي مضاد للأكسدة
-يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويقي من أمراض القلب والكبد الدهني

التوت
 -يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهابات
يعزّز وظائف الدماغ وينشّط الذاكرة

البروكلي
 يزوّد الجسم بفيتامين سي، وفيتامين ب، وفيتامين أ
يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

الفستق
 غني بالألياف والدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدة
يساعد في خفض نسبة السكر في الدم

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