8 أطعمة مفيدة خاصة في الشتاء!

من المهم تناول الأطعمة التي تقوّي جهاز المناعة في مثل:-يساهم في تقليل مستويات والدهون الثلاثية في الدم-يقي من ارتفاع ضغط الدم نظراً لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب-مليء بالألياف وفيتامين سي المعزز للمناعة-ينصح بعدم تقشير التفاح لأن القشرة مغذية جدا-خالية من الغلوتين بشكل طبيعي-تخفض فرص الإصابة بالتهابات وسرطانات الجهاز الهضمي المختلفة-يحتوي على نسبة من المغذيات النباتية-يحافظ على نسبة والسكريات في الدم تحت السيطرة-للملفوف تأثير قوي مضاد للأكسدة-يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويقي من أمراض القلب والكبد الدهني-يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهاباتيعزّز وظائف الدماغ وينشّط الذاكرةيزوّد الجسم بفيتامين سي، وفيتامين ب، وفيتامين أيقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةغني بالألياف والدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدةيساعد في خفض نسبة السكر في الدم