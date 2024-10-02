8 أطعمة مفيدة خاصة في الشتاء!

من المهم تناول الأطعمة التي تقوّي جهاز المناعة في الشتاء
مثل:
البصل الأحمر
-يساهم في تقليل مستويات الكوليسترول
والدهون الثلاثية في الدم
-يقي من ارتفاع ضغط الدم نظراً لامتلاكه خصائص مضادة للالتهاب
التفاح
-مليء بالألياف وفيتامين سي المعزز للمناعة
-ينصح بعدم تقشير التفاح لأن القشرة مغذية جدا
الحنطة السوداء
-خالية من الغلوتين بشكل طبيعي
-تخفض فرص الإصابة بالتهابات وسرطانات الجهاز الهضمي المختلفة
الشاي الأخضر
-يحتوي على نسبة عالية
من المغذيات النباتية
-يحافظ على نسبة الكوليسترول
والسكريات في الدم تحت السيطرة
الملفوف
-للملفوف تأثير قوي مضاد للأكسدة
-يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويقي من أمراض القلب والكبد الدهني
التوت
-يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهابات
يعزّز وظائف الدماغ وينشّط الذاكرة
البروكلي
يزوّد الجسم بفيتامين سي، وفيتامين ب، وفيتامين أ
يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
الفستق
غني بالألياف والدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدة
يساعد في خفض نسبة السكر في الدم