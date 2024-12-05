بالفيديو.. شركات سيارات تحتال على المواطنين والدولة‎

شركات سيارات تحتال على الجمارك والمرور وحتى المواطنيناستغلالا منها للعديد من الثغرات بالتعاون مع متنفذين لجلب عجلات بانزين اعتياديةوادخالها للبلاد على انها هجينة او كهربائية بهدف الربح المادي على حساب المواطنتقوم تلك الشركات باستغلال قرار الحكومة القاضي باعفاء الكهربائية والهجينةمن مبالغ الكمارك التي يتم استقطاعها وحتى الارقام التي تسجل مجانا دعما للاقتصاد والبيئةالشركات هذه تقوم بتزوير الوثائق والمواصفات بتعديل مستندات مثل إضافة هجينة او تغيير شهادات الاستيراداضافة لتغيير الانظمة الداخلية لتبدو وكانها هجينة باضافة مكونات ظاهرية مثل بطاريات غير فعالة او اجزاء مزيفةاو حتى تقوم بالتلاعب بالبرامج والعدادات لعرض بيانات مزيفة عن كفاءة الوقود او استهلاك الطاقةاو ربما تقوم باستغلال قلة خبرة المشترين غير الملمين بالتكنولوجيا الهجينة وعدم قدرتهم على التحقق من صحة الادعاءاتوتناشد جهات عدة الحكومة بضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الملفكونه يسبب ضررا اقتصاديا بالغا نتيجة دفع المستهلك مبلغا اكبر لسيارات ليست هجينة فعليااضافة لاثرها البيئي كونها ستزيد من انبعاثات الكربون وتفسد الجهود البيئية الحكوميةناهيك عن الاضرار بسمعة السوق كونها ستقضي على الثقة بين البائع والمشتري ما يعيق تطور سوق الهجينة