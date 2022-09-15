استخدامات البنّ في أعمال المنزل

قد تنتشر روائح كريهة في المطبخ، نتيجة الثلاجة التي تحتاج إلى عملية تنظيف دورية. أضف إلى ذلك، تُعطّر الثلّاجة عن طريق توزيع كمّ من البنّ في فنجان، ووضع الأخير داخل الثلاجة للتخلّص من المشكلة المذكورة. يصحّ تغيير محتوى الفنجان بعد انقضاء 15 يومًا، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.1- البنّ عبارة عن مزيل للدهون عن الصحون والأواني المختلفة، في هذا الإطار، يُمزج كمّ مواز لملعقين أو ثلاث ملاعق صغيرة من البنّ بالماء الدافئ، ويُستخدم لغرض فرك أي آنية بوساطة إسفنجة الجلي أو الفرشاة الناعمة، قبل الجلي. من جهة ثانية، من المُمكن الاستعانة بالقهوة لفرك سطح الفرن، وتنظيفه.2- تحتاج الأحواض والأنابيب، في المطبخ أو الحمّام، إلى التنظيف بصورة دوريّة، في هذا الإطار، تصحّ الاستعانة بالبنّ الممزوج بالماء الساخن، قبل الشطف بالماء، علمًا أن الخطوة المذكورة كفيلة أيضًا بالتخلّص من أي رائحة كريهة في الحيّز.3- لعلاج الخدوش الطفيفة التي تشوّه مظهر الأثاث الخشبي، يُمزج البن بالماء الدافئ لبعض الوقت، فيُستخدم المزيج الناتج في طلاء الخدوش.4- تطرد حبوب القهوة المطحونة أيضًا البراغيث، وذلك عند مزج البنّ بالشامبو، ودعك فراء الكلب أو القطة به. من جهة ثانية، تصحّ إضافة كوب من عصير الفاكهة الحمضية إلى البنّ، مع التحريك جيّدًا، فيصبّ المزيج على فراء القطة، لهذا الغرض.