Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجاً على الأزمة المعيشية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

استخدامات البنّ في أعمال المنزل

للنساء فقط

2022-09-15 | 06:41
استخدامات البنّ في أعمال المنزل
584 مشاهدة

من المعلوم أن دعك اليدين بالبنّ والماء كفيل بإزالة أي روائح كريهة عن الجلد ناتجة عن الطهي. أضف إلى ذلك، للبنّ استخدامات في التنظيف المنزلي وأعماله المختلفة.

قد تنتشر روائح كريهة في المطبخ، نتيجة الثلاجة التي تحتاج إلى عملية تنظيف دورية. أضف إلى ذلك، تُعطّر الثلّاجة عن طريق توزيع كمّ من البنّ في فنجان، ووضع الأخير داخل الثلاجة للتخلّص من المشكلة المذكورة. يصحّ تغيير محتوى الفنجان بعد انقضاء 15 يومًا، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

1- البنّ عبارة عن مزيل للدهون عن الصحون والأواني المختلفة، في هذا الإطار، يُمزج كمّ مواز لملعقين أو ثلاث ملاعق صغيرة من البنّ بالماء الدافئ، ويُستخدم لغرض فرك أي آنية بوساطة إسفنجة الجلي أو الفرشاة الناعمة، قبل الجلي. من جهة ثانية، من المُمكن الاستعانة بالقهوة لفرك سطح الفرن، وتنظيفه.

2- تحتاج الأحواض والأنابيب، في المطبخ أو الحمّام، إلى التنظيف بصورة دوريّة، في هذا الإطار، تصحّ الاستعانة بالبنّ الممزوج بالماء الساخن، قبل الشطف بالماء، علمًا أن الخطوة المذكورة كفيلة أيضًا بالتخلّص من أي رائحة كريهة في الحيّز.


3- لعلاج الخدوش الطفيفة التي تشوّه مظهر الأثاث الخشبي، يُمزج البن بالماء الدافئ لبعض الوقت، فيُستخدم المزيج الناتج في طلاء الخدوش.
4- تطرد حبوب القهوة المطحونة أيضًا البراغيث، وذلك عند مزج البنّ بالشامبو، ودعك فراء الكلب أو القطة به. من جهة ثانية، تصحّ إضافة كوب من عصير الفاكهة الحمضية إلى البنّ، مع التحريك جيّدًا، فيصبّ المزيج على فراء القطة، لهذا الغرض.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
رسميا.. اسطورة التنس فيدرر يعلن اعتزاله
Play
09:54 | 2022-09-15 09:54 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
رسميا.. اسطورة التنس فيدرر يعلن اعتزاله
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
بينها عربية وأجنبية.. الكشف عن اعداد المواكب المشاركة بزيارة الاربعين
Play
09:43 | 2022-09-15 09:43 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
بينها عربية وأجنبية.. الكشف عن اعداد المواكب المشاركة بزيارة الاربعين
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
السومرية تكشف تفاصيل خطة الزيارة الأربعينة وأبرز القطوعات في كربلاء
Play
09:38 | 2022-09-15 09:38 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
السومرية تكشف تفاصيل خطة الزيارة الأربعينة وأبرز القطوعات في كربلاء
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
بعد لقاء بوتين وشي.. واشنطن توجه رسالة تحذير إلى بكين
Play
09:34 | 2022-09-15 09:34 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بعد لقاء بوتين وشي.. واشنطن توجه رسالة تحذير إلى بكين
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
بعد رفع المواكب.. إعادة فتح طريق حيوي في بغداد
Play
09:09 | 2022-09-15 09:09 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
بعد رفع المواكب.. إعادة فتح طريق حيوي في بغداد
15
2022-09
15 Sep 2022
Alsumaria Tv
أول تعليق ايراني بعد العقوبات الامريكية الجديدة
Play
08:50 | 2022-09-15 08:50 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
أول تعليق ايراني بعد العقوبات الامريكية الجديدة
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.