7 خطوات لإزالة مكياجك

- الخطوة 1: اربطي شعركاربطي شعرك دائماً قبل الشروع في روتين إزالة المكياج. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على إزالة مكياج الوجه والعين دون تبليل شعرك.- الخطوة الثانية: استخدمي مزيل مكياج العيونلا تزيلي مكياج العيون بمزيل المكياج العادي لأنه قد يزعج عينيك. العيون حساسة للغاية وتحتاج إلى عناية إضافية. هناك العديد من مزيلات مكياج العيون في السوق ويمكنك اختيار أي منها لخدمة الغرض. قومي بإزالة ظلال العيون والكجال والكحل والماسكرا باستخدام نفس الشيء.- الخطوة 3: قومي بتجفيف وجهك بالبخارإذا قمتي بعمل بخار لوجهك، فإنه يفتح المسام وبالتالي إزالة الأوساخ من وجهك. يمكنك استخدام باخرة لهذا الغرض. ولكن إذا كنت لا تستطيعين تحمل الوقت، يمكنك استخدام كمادة منشفة ساخنة. المسام المفتوحة تجعل عملية التنظيف سهلة مما يساعد في إزالة المكياج.- الخطوة 4: إزالة لون الشفاهضعي الفازلين على شفتيك. اتركيه لمدة 5 دقائق. خذي وسادة قطنية مستديرة، واضغطي عليها برفق على شفتيك ثم حركيها. هذا يزيل حتى أحلك ألوان الشفاه.- الخطوة 5: استخدمي مزيل مكياج الوجهامسحي وجهك بالكامل بمزيل المكياج. تجنبي منطقة العين. اتبعي ذلك بغسل وجهك بمنظف أو غسول وجه.- الخطوة 6: اغسلي وجهك واتركيه حتى يجفخذي غسولاً أو منظفاً للوجه ونظفي وجهك بالكامل بضربات دائرية تصاعدية. تأكدي أيضاً من إزالة بقايا مكياج العيون. اشطفي وجهك بالماء الدافئ جيداً. أخيراً، رشي الماء البارد على وجهك لإغلاق المسام. استخدمي منشفة نظيفة وجففي وجهك برفق.- الخطوة السابعة: حان وقت الترطيبضعي مرطباً وقومي بتدليكه حتى يتم امتصاصه. تأكدي من اختيار المرطب وفقاً لنوع بشرتك واحتياجاتها.