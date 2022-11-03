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7 خطوات لإزالة مكياجك

للنساء فقط

2022-11-03 | 06:46
7 خطوات لإزالة مكياجك
133 مشاهدة

عندما نعود إلى المنزل من يوم متعب في العمل، نميل إلى الشعور بالكسل. هناك أوقات لا نهتم فيها بإزالة المكياج والذهاب إلى الفراش، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الجلد بشكل كبير وظهور البثور والهالات السوداء والخطوط الدقيقة. إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة جميلة ونقية، فمن المهم جداً إزالة مكياجك بشكل صحيح.

- الخطوة 1: اربطي شعرك
اربطي شعرك دائماً قبل الشروع في روتين إزالة المكياج. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على إزالة مكياج الوجه والعين دون تبليل شعرك.

- الخطوة الثانية: استخدمي مزيل مكياج العيون
لا تزيلي مكياج العيون بمزيل المكياج العادي لأنه قد يزعج عينيك. العيون حساسة للغاية وتحتاج إلى عناية إضافية. هناك العديد من مزيلات مكياج العيون في السوق ويمكنك اختيار أي منها لخدمة الغرض. قومي بإزالة ظلال العيون والكجال والكحل والماسكرا باستخدام نفس الشيء.

- الخطوة 3: قومي بتجفيف وجهك بالبخار
إذا قمتي بعمل بخار لوجهك، فإنه يفتح المسام وبالتالي إزالة الأوساخ من وجهك. يمكنك استخدام باخرة لهذا الغرض. ولكن إذا كنت لا تستطيعين تحمل الوقت، يمكنك استخدام كمادة منشفة ساخنة. المسام المفتوحة تجعل عملية التنظيف سهلة مما يساعد في إزالة المكياج.
- الخطوة 4: إزالة لون الشفاه
ضعي الفازلين على شفتيك. اتركيه لمدة 5 دقائق. خذي وسادة قطنية مستديرة، واضغطي عليها برفق على شفتيك ثم حركيها. هذا يزيل حتى أحلك ألوان الشفاه.

- الخطوة 5: استخدمي مزيل مكياج الوجه
امسحي وجهك بالكامل بمزيل المكياج. تجنبي منطقة العين. اتبعي ذلك بغسل وجهك بمنظف أو غسول وجه.

- الخطوة 6: اغسلي وجهك واتركيه حتى يجف
خذي غسولاً أو منظفاً للوجه ونظفي وجهك بالكامل بضربات دائرية تصاعدية. تأكدي أيضاً من إزالة بقايا مكياج العيون. اشطفي وجهك بالماء الدافئ جيداً. أخيراً، رشي الماء البارد على وجهك لإغلاق المسام. استخدمي منشفة نظيفة وجففي وجهك برفق.
- الخطوة السابعة: حان وقت الترطيب
ضعي مرطباً وقومي بتدليكه حتى يتم امتصاصه. تأكدي من اختيار المرطب وفقاً لنوع بشرتك واحتياجاتها.
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