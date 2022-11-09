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وصفة اليوم.. شوربة خضار

للنساء فقط

2022-11-09 | 06:22
وصفة اليوم.. شوربة خضار
153 مشاهدة

تعتبر شوربة الخضار المهروسة من الأطباق المهمة السهلة والتي تساعد في إنقاص الوزن بطريقة صحية حيث تمنح الشعور بالشبع وتمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن، تعرفي على طريقة تحضير الوصفة بخطوات سهلة وقدميها بجانب الأرز الأبيض.

مقادير شوربة الخضار
- بصلة مقطعة لمكعبات.
- حبتان من الجزر المقشر والمقطع لمكعبات.
- 4 أعواد من الكرفس.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملح (حسب الرغبة).
- ربع ملعقة صغيرة من الباريكا.
- 3 فصوص من الثوم الشرائح.
- حبة من البطاطا المقطعة لمكعبات.
- 3 أكواب من المرق.
- ورقتان من الغار.
- عودان من الزعتر الطازج.
- ربع كوب من الكريمة.
طريقة التحضير
- طهي الخضروات
سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والجزر والكرفس وقلبيهم جيداً، ثم أضيفي الملح والبطاطا والثوم وورق الغار والزعتر، ثم اتركي الخليط مدة 10 دقائق.
- إضافة المرق
اسكبي المرق إلى خليط الخضروات، وقلبي جيداً حتى يغلي، ثم اتركي المكونات على نار هادئة مدة 20 دقيقة وحتى تنضج الخضروات.
- خفق الشوربة
ارفعي الحساء عن النار، ثم أزيلي ورق الغار وأغصان الزعتر وتخلصي منها، ثم اخفقي الخليط باستخدام الخلاط الكهربي حتى يصبح قوامه ناعماً، ثم ارفعيه على النار مرة أخرى ثم أضيفي الكريمة وتبلي الشوربة بالملح والبابريكا واتركيها مدة 3 دقائق.
- تقديم شوربة الخضار المهروسة
وزعي شوربة الخضار المهروسة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة بجانب الأرز الأبيض والدجاج المشوي.

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