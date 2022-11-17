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وصفة اليوم.. كاساديا بالدجاج

للنساء فقط

2022-11-17 | 06:02
وصفة اليوم.. كاساديا بالدجاج
391 مشاهدة

ابدعي اليوم في تحضير وجبة عشاء شهية ومشبعة وسهلة التحضير بمكونات وخطوات بسيطة مقدمة لك، طبقي وصفة كاساديا بالدجاج خطوة بخطوة وقدميها فوراً لعائلتك بجانب صوص الباربكيو.

مكونات الكاساديا
- 450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- حبة من الفلفل الأحمر المقطع.
- حبة من الفلفل الأخضر المقطع.
- حبة من البصل المقطع. 3
- أكواب من جبن الموزاريلا المبشور.
- 8 قطع من خبز التورتيلا.
طريقة التحضير
- قلي الدجاج
تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة بعد رشها بالزيت الطبخ، تقلى قطع الدجاج مع تتبيلها بالفلفل الحار والثوم والملح والزعتر والبصل البودرة لمدة 8 دقائق.، ثم توضع جانباً.
- قلي الخضار
يقلى الفلفل والبصل المقطع في نفس المقلاة حوالي لمدة 5 دقائق، ثم توضع المكونات جانباً.
- تحضير الساندويش
يوضع خبز التورتيلا في نفس المقلاة، ويسكب حوالي 3 ملاعق من الجبن وخليط الخضار والدجاج، تعتمد الكميات حسب حجم الخبز، تطوى قطع الخبز وتطهى حوالي لمدة 3 دقائق لكل جانب.
- تقديم الكاساديا بالدجاج
تقدم الكاساديا مباشرة في طبق التقديم.
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