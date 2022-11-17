وصفة اليوم.. كاساديا بالدجاج

مكونات الكاساديا
- 450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- حبة من الفلفل الأحمر المقطع.
- حبة من الفلفل الأخضر المقطع.
- حبة من البصل المقطع. 3
- أكواب من جبن الموزاريلا المبشور.
- 8 قطع من خبز التورتيلا.
طريقة التحضير
- قلي الدجاج
تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة بعد رشها بالزيت الطبخ، تقلى قطع الدجاج مع تتبيلها بالفلفل الحار والثوم والملح والزعتر والبصل البودرة لمدة 8 دقائق.، ثم توضع جانباً.
- قلي الخضار
يقلى الفلفل والبصل المقطع في نفس المقلاة حوالي لمدة 5 دقائق، ثم توضع المكونات جانباً.
- تحضير الساندويش
يوضع خبز التورتيلا في نفس المقلاة، ويسكب حوالي 3 ملاعق من الجبن وخليط الخضار والدجاج، تعتمد الكميات حسب حجم الخبز، تطوى قطع الخبز وتطهى حوالي لمدة 3 دقائق لكل جانب.
- تقديم الكاساديا بالدجاج
تقدم الكاساديا مباشرة في طبق التقديم.