وصفة اليوم.. كاساديا بالدجاج

مكونات الكاساديا- 450 غراماً من صدور الدجاج المقطعة.- ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة.- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.- ملعقة صغيرة من الملح.- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.- ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.- حبة من الفلفل الأحمر المقطع.- حبة من الفلفل الأخضر المقطع.- حبة من البصل المقطع. 3- أكواب من جبن الموزاريلا المبشور.- 8 قطع من خبز التورتيلا.طريقة التحضير- قلي الدجاجتسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة بعد رشها بالزيت الطبخ، تقلى قطع الدجاج مع تتبيلها بالفلفل الحار والثوم والملح والزعتر والبصل البودرة لمدة 8 دقائق.، ثم توضع جانباً.- قلي الخضاريقلى الفلفل والبصل المقطع في نفس المقلاة حوالي لمدة 5 دقائق، ثم توضع المكونات جانباً.- تحضير الساندويشيوضع خبز التورتيلا في نفس المقلاة، ويسكب حوالي 3 ملاعق من الجبن وخليط الخضار والدجاج، تعتمد الكميات حسب حجم الخبز، تطوى قطع الخبز وتطهى حوالي لمدة 3 دقائق لكل جانب.- تقديم الكاساديا بالدجاجتقدم الكاساديا مباشرة في طبق التقديم.