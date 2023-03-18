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7 خلطات طبيعية لترطيب الشفاه من الجفاف

للنساء فقط

2023-03-18 | 07:18
7 خلطات طبيعية لترطيب الشفاه من الجفاف
635 مشاهدة

الشفاه هي جزء حساس للغاية في الوجه، حيث تحتاج إلى رعاية خاصة للبقاء بصحة جيدة، وبالرغم من كثرة وجود أنواع كثيرة من المرطبات والمقشرات للشفاه إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة على الشفاه، حيث تساعد على تقشير الشفاه وجفافها، لذلك ينصح دائماً بتطبيق مرطبات بمكونات طبيعية مثل الزيوت والعسل والتي تعمل بشكل سريع على ترطيب الشفاه وتوريدها.

- وصفات طبيعية لعلاج جفاف الشفايف
يمكنك الاعتناء بشفتيك بالتبديل إلى مقشرات ومرطبات يتم صنعها في المنزل بمكونات بسيطة، وغير مكلفة بخلاف المقشرات والمرطبات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، ومع هذه القائمة وببعض العلاجات السهلة سوف تعتني بشفايفك بشكل جيد:

- جوز الهند والعسل
يعمل مزيج جوز الهند والعسل على الشفاه تمامًا كما يعمل على الوجه. خذ ملعقة كبيرة من العسل وزيت جوز الهند والسكر البني والماء الفاتر لعمل مقشر. امزج كل هذه العناصر الأربعة بشكل صحيح. افركي هذا المقشر على الشفاه وقم بتدليكه لمدة 2-3 دقائق على الأقل. ثم اغسليه بالماء وامسحي شفتيك برفق بمنشفة ناعمة. يعمل هذا المقشر كمقشر يزيل الخلايا الجافة الميتة من الشفاه.


- قهوة وعسل
مقشر رائع آخر هو القهوة. اصنعي عجينة من ملعقة كبيرة من البن المطحون والعسل. ضعي العجينة على الشفاه لمدة دقيقتين وستكون شفتيك رطبة. يزيل هذا المعجون التشققات الموجودة على الشفاه.

- ماء الورد والحليب
يوصى باستخدام ماء الورد للشفاه بشكل عام ولكن مع الحليب، يعمل بشكل أفضل. امزجيها جيدًا معًا وضعيها على الشفاه لمدة دقيقة واحدة. إذا كنت تعانين من تشقق الشفاه وهذا الخليط هو الأفضل بالنسبة لك.

- فرك النعناع
خذي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون جوز الهند والسكر و8-10 قطرات من زيت النعناع ونصف ملعقة صغيرة من بذور العنب واخلطهم جيدًا. السكر مقشر طبيعي وزيت النعناع ينشط الدورة الدموية في الشفاه. تحتوي بذور العنب على خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في ترطيب الشفاه.

- قناع الشوكولاتة
الكاكاو يرطب الشفاه ويعمل على إزالة الاسمرار. يمنع مستخلص الفانيليا تلف الجلد عن طريق إزالة الجذور الحرة من بشرة الشفاه. - نحضر مزيج من ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو الفانيليا، وملعقتين كبيرتين من السكر وزيت الزيتون، ونصف ملعقة صغيرة من العسل، وضعيه على الشفاه لبضع دقائق.

- كيوي وفراولة
الفواكه غير مكلفة وتساعد على ترطيب الشفاه بشكل أفضل من مستحضرات التجميل. يساعد الكيوي في تنعيم الشفاه المتقرحة والجافة ويعطي شفاه أكثر نعومة. تساعد الفراولة في علاج تشقق الشفاه وتجعل الشفاه تبدو لامعة بشكل طبيعي. اصنعي مزيجًا من حبة فراولة مهروسة، و 6 ملاعق كبيرة من السكر، ونصف كيوي مهروس، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وضعيه على وجهك لمدة 30-50 ثانية.


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