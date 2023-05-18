طرق اختيار أحذية الزفاف: تمنحكِ إطلالة غير عادية في يومكِ الكبير

في الحقيقة، لا تقل أهمية الحذاء عن الفستان، لذا لا بد من اختياره بعناية فائقة ليتناسب مع تصميم فستانكِ، فعلى سبيل المثال: إذا اخترتِ فستاناً قصيراً أو مستقيماً ومزوداً بقطعة منفصلة، فستحتاجين إلى حذاء مفتوح من الأمام، وإذا كان الفستان يحمل تصميم "حورية البحر"، فستحتاجين إلى حذاء ذي كعب عالٍ لامع، لتعزيز ثقتكِ بنفسكِ، ومنح جسمكِ صورة مثالية.1. أحذية عصريةإذا كنتِ تتطلعين إلى ارتداء حذاء يسرق الأنظار، فعليكِ باختيار تصميم "مفتوح مع دانتيل الأنسب لكِ، خاصة إذا كان فستانكِ قصيراً، ويكشف جزءاً كبيراً من الساق.

كما يمكنكِ إضافة المزيد من التألق إلى فستانكِ القصير أو "الميدي" في حفل زفافكِ، عن طريق اختيار زوج من أحذية "الكعب الرسمية" الشهيرة، التي تمنحكِ إطلالة غير عادية.2. أحذية كلاسيكيةارتداء أحذية كلاسيكية، تتناسب مع إطلالتكِ الفاخرة في ليلة العمر، اتجاه تسلكه الكثيرات من الفتيات، فإذا كنتِ تبحثين عن أحذية تستحق التباهي بها بأسلوب كلاسيكي، فاختاري الحذاء مرصع بالكريستال او الإكسسوارات لأنه يضيف لمسة من الفخامة والعصرية معاً إلى فستانكِ الرقيق، كما أنه يسمح لكِ باختياره فيما بعد لإطلالتكِ المسائية الرومانسية.3. أحذية أنيقةإذا كنتِ تبحثين عن التوازن المثالي بين البريق والسهولة، فقد يكون الحذاء العصري ذو الكعب المتوسط، هو الحذاء المثالي بالنسبة لك، وتمنحكِ الأحذية المصنوعة من قماش، يعطيك إطلالة أكثر بساطة وتألقاً.وبخصوص الموضوع ذاته أعلنت الإعلامية والفشنيستا العراقية مينا الشيخلي عن بدأ التحضيرات لحفل زفافها وشاركت تفاصيل الاختيار مع متابعيها.ونشرت مجموعة من الصور على حسابها في "انستغرام كتبت فيه " رجعنا من السفرة السريعة وبلشنا تحضيرات العرس.. كلش مهم اختيار الحذاء الي يكون مناسب لهذا اليوم المهم، وخصوصاً انا محضره مفاجئة للفستان فأريدكم تختارولي أحلى حذائين تشوفوهن للعرس شنو رأيكم".