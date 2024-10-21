Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران: تصريحات بايدن حول الهجوم الإسرائيلي استفزازية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل تُعاني من تسرّب اللّعاب أثناء النّوم؟ إليك الحلول الشائعة

للنساء فقط

2024-10-21 | 09:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل تُعاني من تسرّب اللّعاب أثناء النّوم؟ إليك الحلول الشائعة
1,902 مشاهدة

يُعاني أغلب الناس من مشكلة تسرُّب اللّعاب على الوسادة أثناء النوم، ممّا يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وتينعكس سلبًا على جودة النوم. ولكن ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

في هذا المقال، سنعرّفكم على أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدفّق اللّعاب أثناء النوم، بالإضافة إلى تقديم بعض النصائح الّتي قد تُساعد على التخلص من هذه المشكلة.

أسباب تدفق اللعاب على الوسادة أثناء النوم:
 
يمكن أن يكون تدفق اللعاب على الوسادة أثناء النوم ناتجًا عن أسباب عدّة، أبرزها:
• التنفّس عن طريق الفم: إذا كُنتَ تتنفّس عن طريق الفم أثناء نومك، فقد يتدفّق اللعاب أكثر.

• استرخاء العضلات: أثناء النوم العميق، ترتخي العضلات التي تتحكّم في فمك وحلقك، مما قد يجعل من السهل تسرّب اللِّعاب منه.

• زيادة إفراز اللّعاب: ينتج بعض الأشخاص المزيد من اللّعاب بشكلٍ طبيعي. كما يمكن أن تزيد بعض الأطعمة أو الأدوية أو الحالات الطبية من إفراز اللعاب.

• وضعية النوم: قد يؤدي النوم على جانبك أو معدتك إلى تدفق اللّعاب، مقارنةَ بالنّوم على ظهرك، بحيث يميل اللّعاب إلى البقاء في فمك بشكل أفضل.

• الحالات العصبية: في حالاتٍ نادرة، يُمكن أن يكون تدفق اللّعاب أثناء النوم مرتبطًا بالحالات العصبية أو الاضطرابات التي تؤثّر على التّحكم في العضلات.
 

نصائح للوقاية من تدفق اللعاب أثناء النوم:
 
ربّما ليس ممكنًا التخلّص من هذه المشكلة بشكلٍ نهائي، ولكن هناك بعض النّصائح الّتي يمكنك التقيد بها للحد من تدفق اللّعاب أثناء النّوم قد المستطاع. وهي:
• الحفاظ على مجرى الهواء سالكًا.
• عِلاج الحساسية واحتقان الجيوب الأنفية.
• تجنُّب النّوم على ظهرك، إذا كان هذا يزيد من المشكلة.
• تجنُّب تناول الأطعمة الحمضية أو الحارّة قبل النّوم.
• التقليل من شرب السوائل قبل النّوم مباشرة.
• الإقلاع عن التدخين.
• تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكلٍ منتظم.
• استخدام غسول الفم المُطهّر.

>> انضم الى السومرية على واتساب

للنساء فقط

منوعات

علم وعالم

اللعاب

تسرب اللعاب

النوم

حلول

أسباب

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
ملفات نشرة السومرية.. مهلة الإطار ونتائج انتخابات كردستان ومقتل والي داعش في العراق
Play
07:18 | 2024-10-22 07:18 Alsumaria TV Alsumaria TV
خاص السومرية
ملفات نشرة السومرية.. مهلة الإطار ونتائج انتخابات كردستان ومقتل والي داعش في العراق
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. العراق يكتشف موقعًا أثريًا في كركوك (صور)
Play
07:15 | 2024-10-22 07:15 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
يعود تاريخه لأكثر من 4000 عام.. العراق يكتشف موقعًا أثريًا في كركوك (صور)
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
بجانب الكرخ.. إغلاق معامل مخالفة للشروط البيئية والصحي (صور)
Play
07:13 | 2024-10-22 07:13 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
بجانب الكرخ.. إغلاق معامل مخالفة للشروط البيئية والصحي (صور)
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
العمليات المشتركة تعلن تفاصيل مقتل "والي داعش" في العراق
Play
07:06 | 2024-10-22 07:06 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
العمليات المشتركة تعلن تفاصيل مقتل "والي داعش" في العراق
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
القضاء يرد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس محافظة نينوى (وثائق)
Play
06:56 | 2024-10-22 06:56 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
القضاء يرد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس محافظة نينوى (وثائق)
22
2024-10
22 Oct 2024
Alsumaria Tv
السوداني يعلن مقتل (والي العراق) في داعش
Play
06:54 | 2024-10-22 06:54 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
السوداني يعلن مقتل (والي العراق) في داعش
اخترنا لك
قانون فيدرالي جديد في سويسرا: لا للنقاب!
04:00 | 2024-10-14
لماذا تعتبر الرياضة مهمة للوقاية من سرطان الثدي؟
14:06 | 2024-10-07
بالتزامن مع شهر التوعية.. مشاهير انتصروا على السرطان
02:23 | 2024-10-01
القهوة تبشر مرضى ضغط الدم بذاكرة قوية.. ما العلاقة؟
09:10 | 2024-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.