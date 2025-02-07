النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبيّة من الرجال... لماذا؟

ألم أو انزعاج في الصدر: قد يكون ألم غير حادّ أو غير نمطيّ مثل الشعور بضغط أو انزعاج بدلاً من ألم حاد، وقد يمتدّ الألم إلى الظهر أو الكتف أو الذراع أو الفكّ.ضيق في التنفّس: يمكن أن يحدث أثناء الراحة أو أثناء القيام بمجهود خفيف، وقد يكون مصحوباً بالإرهاق أو الدوخة.الإرهاق غير المبرر: شعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، حتى بعد الراحة، وقد يزداد هذا الشعور قبل أسابيع من حدوث نوبة قلبية.لغثيان أو الدوخة: قد تعاني بعض النساء من شعور بالغثيان أو التقيؤ، والذي يمكن أن يُخطئ في تفسيره على أنّه اضطراب في الجهاز الهضمي.تعرّق غير طبيعي: تعرّق بارد مفاجئ دون سبب واضح، يشبه التعرّق المرتبط بالقلق أو الهبات الساخنة.ألم في الجزء العلوي من الجسم: يشمل الألم مناطق مثل الرقبة، الفك، الكتف، أو الظهر، ويمكن أن يكون مستمراً أو متقطعاً.اضطرابات في النوم: الأرق أو الاستيقاظ المتكرّر ليلاً من دون سبب واضح قد يكون مرتبطاً بمشاكل القلب.خفقان القلب: الشعور بعدم إنتظام ضربات القلب أو تُسارعها المفاجئ.