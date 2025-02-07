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النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبيّة من الرجال... لماذا؟

للنساء فقط

2025-02-07 | 08:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبيّة من الرجال... لماذا؟
746 مشاهدة

هل تعلمون أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبيّة من الرجال؟ إذ تتعرّض السيدات غالباً لسكتات قلبية صامتة وأعراض غير مألوفة. كما أنّ أمراض القلب قد تظهر بشكلٍ مختلف عند النساء مقارنة بالرجال، وغالباً ما تكون الأعراض أكثر غموضاً، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج. وإليك بعض الإشارات المبكرة التي قد تدّل على وجود مشكلة في القلب.

الإشارات المبكرة لأمراض القلب لدى النساء


ألم أو انزعاج في الصدر: قد يكون ألم الصدر غير حادّ أو غير نمطيّ مثل الشعور بضغط أو انزعاج بدلاً من ألم حاد، وقد يمتدّ الألم إلى الظهر أو الكتف أو الذراع أو الفكّ.

ضيق في التنفّس: يمكن أن يحدث أثناء الراحة أو أثناء القيام بمجهود خفيف، وقد يكون مصحوباً بالإرهاق أو الدوخة.

الإرهاق غير المبرر: شعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، حتى بعد الراحة، وقد يزداد هذا الشعور قبل أسابيع من حدوث نوبة قلبية.

لغثيان أو الدوخة: قد تعاني بعض النساء من شعور بالغثيان أو التقيؤ، والذي يمكن أن يُخطئ في تفسيره على أنّه اضطراب في الجهاز الهضمي.

تعرّق غير طبيعي: تعرّق بارد مفاجئ دون سبب واضح، يشبه التعرّق المرتبط بالقلق أو الهبات الساخنة.

ألم في الجزء العلوي من الجسم: يشمل الألم مناطق مثل الرقبة، الفك، الكتف، أو الظهر، ويمكن أن يكون مستمراً أو متقطعاً.

اضطرابات في النوم: الأرق أو الاستيقاظ المتكرّر ليلاً من دون سبب واضح قد يكون مرتبطاً بمشاكل القلب.

خفقان القلب: الشعور بعدم إنتظام ضربات القلب أو تُسارعها المفاجئ.


تشخيص أمراض القلب عند النساء
 
 
يعتمد الطبيب على مجموعة من الفحوصات للتشخيص السليم لمرضى القلب وتختلف هذه الفحوصات حسب الحالة الصحيّة، وقبل إجراء أيّ فحص يقوم الطبيب بالفحص السريريّ وتتبع التاريخ العائلي للمريض. ومن الفحوصات التي يقوم بها الطبيب:

فحوصات مخبرية.

قياس ضغط الدم.

تخطيط القلب.

التصوير المقطعي للقلب.

تصوير القلب بالرنين المغناطيسي.

مخطّط صدى القلب.
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