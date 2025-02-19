نساء في قيادة العالم... أقوى السيدات في 2024

في عصر تتزايد فيه الفرص أمام النساء في مختلف المجالات، تبرز العديد من الشخصيات النسائية التي تمكنت من كسر الحواجز التقليدية ووصلت إلى أعلى المناصب في السياسة والأعمال. هؤلاء النساء، اللواتي أصبحن رموزًا للقيادة والتغيير، لم يكن مجرد مشاركات في الساحة، بل تمكنَّ من صناعة الفارق في مجالاتهن. من رئاسة الأوروبية إلى قيادة أضخم شركات السيارات والتمويل، كانت كل واحدة منهن رائدة في مجالاتها.

أورسولا فون دير لاين

رئاسة الأوروبية

الاتحاد الأوروبي

العمر: 66 عاما

مكان الإقامة: بلجيكا

الجنسية: ألمانية

الفئة: السياسة والسياسات رئاسة الأوروبيةالاتحاد الأوروبيالعمر: 66 عامامكان الإقامة: بلجيكاالجنسية: ألمانيةالفئة: السياسة والسياسات

رئيسة الأوروبية، تولت المنصب في 2019 كأول امرأة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، واهتمت بتعزيز الديمقراطية الأوروبية خلال فترة ولايتها.



كريستين لاغارد

رئيسة البنك المركزي الأوروبي

العمر 69 عاما

مكان الإقامة: ألمانيا

الجنسية: فرنسية

الفئة: السياسة والسياسات





رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ 2019، وكانت أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي من 2011 إلى 2019، حيث سعت لضمان استقرار النظام النقدي العالمي.



جيورجيا ميلوني

رئيسة وزراء إيطاليا

العمر: 47 عاما

مكان الإقامة: إيطاليا

الجنسية: إيطالية

الفئة: السياسة والسياسات رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ 2019، وكانت أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي من 2011 إلى 2019، حيث سعت لضمان استقرار النظام النقدي العالمي.رئيسة وزراء إيطالياالعمر: 47 عامامكان الإقامة: إيطالياالجنسية: إيطاليةالفئة: السياسة والسياسات





أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء إيطاليا في 2022، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي من خلال الإصلاحات الدستورية.



كلوديا شينباوم

رئيسة المكسيك

العمر 62 عاما

مكان الإقامة: المكسيك

الجنسية: مكسيكية

الفئة: السياسة والسياسات أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء إيطاليا في 2022، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي من خلال الإصلاحات الدستورية.رئيسة المكسيكالعمر 62 عامامكان الإقامة: المكسيكالجنسية: مكسيكيةالفئة: السياسة والسياسات





أول امرأة تصبح رئيسة المكسيك، فازت بالانتخابات الرئاسية في 2024 بعد مسيرة في مجال البيئة والعمل السياسي.



ماري بارا

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز

العمر: 63 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية: أميركية

الفئة: الأعمال أول امرأة تصبح رئيسة المكسيك، فازت بالانتخابات الرئاسية في 2024 بعد مسيرة في مجال البيئة والعمل السياسي.رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورزالعمر: 63 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية: أميركيةالفئة: الأعمال





رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز منذ 2014، وهي أول امرأة تقود شركة صناعة سيارات كبرى في أميركا.



أبيغيل جونسن

رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة Fidelity Investment

العمر: 63 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية: أميركية

الفئة: التمويل رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز منذ 2014، وهي أول امرأة تقود شركة صناعة سيارات كبرى في أميركا.رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة Fidelity Investmentالعمر: 63 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية: أميركيةالفئة: التمويل





الرئيسة التنفيذية لشركة Fidelity Investments منذ 2014، حيث تدير أصولًا تقدر بـ 5.5 تريليون دولار، وهي رائدة في مجال العملات الرقمية.



جولي سويت

رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر

العمر: 57 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية: أميركية

الفئة: الأعمال الرئيسة التنفيذية لشركة Fidelity Investments منذ 2014، حيث تدير أصولًا تقدر بـ 5.5 تريليون دولار، وهي رائدة في مجال العملات الرقمية.رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشرالعمر: 57 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية: أميركيةالفئة: الأعمال





الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر منذ 2019، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في الشركة وتعمل في مجالس دولية متعددة.



ميليندا فرينش غيتس

مؤسسة شركة Pivotal Ventures

العمر: 60 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية: أميركية

الفئة: العمل الخيري الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر منذ 2019، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في الشركة وتعمل في مجالس دولية متعددة.مؤسسة شركة Pivotal Venturesالعمر: 60 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية: أميركيةالفئة: العمل الخيري





مؤسسة شركة Pivotal Ventures، استقالت من مؤسسة غيتس في 2024 وواصلت دعم حقوق النساء والفتيات بتبرعات ضخمة.



ماكنزي سكوت

ناشطة في مجال العمل الخيري

العمر: 54 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية: أميركية

الفئة: العمل الخيري مؤسسة شركة Pivotal Ventures، استقالت من مؤسسة غيتس في 2024 وواصلت دعم حقوق النساء والفتيات بتبرعات ضخمة.ناشطة في مجال العمل الخيريالعمر: 54 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية: أميركيةالفئة: العمل الخيري





ناشطة خيرية وفاعلة خير، تبرعت بـ 17.3 مليار دولار لأكثر من 2300 منظمة غير ربحية بعد طلاقها من جيف بيزوس في 2019.



جين فريزر

الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي

العمر: 57 عاما

مكان الإقامة: أميركا

الجنسية أميركية

الفئة: التمويل ناشطة خيرية وفاعلة خير، تبرعت بـ 17.3 مليار دولار لأكثر من 2300 منظمة غير ربحية بعد طلاقها من جيف بيزوس في 2019.الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتيالعمر: 57 عامامكان الإقامة: أميركاالجنسية أميركيةالفئة: التمويل