أكتوبر الوردي.. من أين بدأت الحكاية ولماذا أصبح اللون رمزاً عالمياً؟

بدأ شهر أكتوبر عام 1985 كأسبوعٍ توعوي بسيط، يهدف إلى سدّ فجوة المعلومات حول سرطان الثدي، قبل أن يتحوّل إلى حملةٍ عالمية واسعة. ومع الوقت، أصبح اللون الوردي رمزًا عالميًا، لكنه لم يكن اللون الأصلي؛ فقد بدأت القصة بشريطٍ خوخي صنعته امرأة تُدعى شارلوت هايلي، قبل أن يتحوّل إلى الوردي لأسبابٍ تجارية وإعلامية.



وراء الشريط الوردي ملايين النساء حول العالم اللاتي يُشخّصنَ سنويًا بسرطان الثدي، وأكثر من 2 مليون حالة جديدة تُسجَّل عالميًا كل عام. لكن كثيرًا من الناجيات والمصابات يشعرنَ بأن الحملات الوردية لا تعكس حقيقة التجربة القاسية، ولا تُسلّط الضوء بما يكفي على سرطان الثدي النقائلي (المنتشر)، رغم أنه الأكثر خطورةً والأقل تمويلًا في البحث العلمي.الرسالة الأساسية للشهر الوردي هي الكشف المبكر، إذ تصل نسبة النجاة إلى نحو 100% عندما يُكتشف المرض في مرحلته المبكرة، وتنخفض هذه النسبة إلى 33% عند انتشار المرض للأسف إلى أنحاء مختلفة من الجسم. لذلك، يتحول أكتوبر إلى مساحة توعية مركزية، لتذكير النساء بالفحص الذاتي، الفحص السريري، والماموغرام، وليس مجرد ارتداء اللون الوردي.أكتوبر هو شهر القصص الإنسانية؛ شهرٌ للنساء اللاتي يخضنَ العلاج، للناجيات اللاتي يعشنَ فرحةً ممزوجة بقلقٍ لا ينام من عودة المرض، وللعائلات التي فقدت أحباءها (وعائلة زوجي منهم، بعدما فقدنا شقيقتها مؤخرًا بسبب سرطان الثدي).أكتوبر هو شهرٌ للحديث عن الألم، القوة، الخوف، الأمل؛ وليس فقط عن الشريط الوردي.إذن؛ يمكن القول باختصار أن أكتوبر هو أكثر من مجرد لونٍ وردي، لأنه شهر الحقيقة، لا فقط. شهرٌ يجمع بين العلم، الوعي، النقد، والإنسانية؛ وشهرٌ يُذكّرنا بأن وراء كل شريطٍ وردي قصة امرأة، رحلة علاج، ونداءٌ مستمر لبحثٍ أكثر عدلاً وفعالية.بدأ شهر أكتوبر الوردي رسميًا في عام 1985، عندما أُطلق لأول مرة كـ أسبوعٍ توعوي حول سرطان الثدي في ، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى شهرٍ كامل من الحملات العالمية. وجاء هذا الحدث التأسيسي بشراكةٍ بين وقسم الأدوية في شركة Imperial Chemical Industries، بهدف سدّ فجوة المعلومات حول المرض وتشجيع النساء على الفحص المبكر.في عام 1991، ظهر أول شريطٍ وردي ضمن سباقٍ نظّمته مؤسسة Susan G. Komen. وفي العام الذي تلاه، تعاونت كلٌ من Estée Lauder وSelf Magazine على توزيع أكثر من مليون شريط وردي، ما رسّخ اللون كرمزٍ عالمي.ومنذ ذلك الوقت، أصبح أكتوبر مساحةً عالمية للتوعية، الفحص المبكر، وتمويل الأبحاث؛ وانتقل من مجرد حملةٍ أمريكية إلى حركة دولية.