3 ظواهر فلكية متتالية تزين السماء الشهر الحالي

وأعلن أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور ، عبر حسابه الرسمي على " " تفاصيل الظواهر الفلكية التي يشهدها شهر تشرين الاول، موضحاً مواعيد أبرز الظواهر التي يمكن متابعتها في سماء .القمر والمريخوشهدت سماء مصر فجر اليوم اقتراناً ظاهرياً بين القمر وكوكب المريخ، في أحد المشاهد الفلكية التي يمكن لهواة الرصد متابعتها في السماء.القمر والمشتريفيما يترقب محبو الفلك فجر غد اقتران القمر مع ، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في مشهد جديد يمكن رصده في السماء.القمر وقلب الأسدوتختتم سلسلة الظواهر الأربعاء، مع اقتران القمر بنجم قلب الأسد، بالتزامن مع وصول القمر إلى العقدة الهابطة في مداره حول الأرض.ولا تتوقف الظواهر الفلكية عند هذه الاقترانات الثلاثة، إذ تشهد سماء مصر خلال شهر أكتوبر عدداً من الظواهر الأخرى، من بينها اقترانات بين القمر وعدد من الكواكب والنجوم، ووصول القمر إلى مراحل مختلفة من دورته، إلى جانب زخة شهب الجباريات، واكتمال بدر شهر المعروف باسم "قمر الصيد"، فضلاً عن اقتران القمر بعنقود الثريا في نهاية الشهر.وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه المشاهد هي ظواهر طبيعية ناتجة عن اصطفاف الأجرام السماوية على خط نظر واحد بالنسبة للمشاهد من الأرض، مشدداً على أنه ليس لها أي تأثيرات سلبيّة أو أضرار على صحة الإنسان أو سلامة كوكب الأرض.كما أوضح أن أفضل الظروف للرصد والتصوير تتحقق بالتواجد في الأماكن المفتوحة كالبراري والحقول والحدائق البعيدة عن مصادر التلوث الضوئي بالمدن.وتمنح هذه الظواهر محبي الفلك والتصوير الفلكي فرصة لمتابعة مشاهد متنوعة في سماء مصر خلال أكتوبر، خاصة مع تتابع الاقترانات بين القمر وعدد من الكواكب والنجوم على مدار الشهر، بما يوفر لزوار مواقع الرصد وهواة التصوير فرصة لالتقاط صور مميزة للسماء، بعيدًا عن أضواء المدن ومصادر التلوث الضوئي.