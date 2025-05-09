أظافر قوية وجميلة.. خطوات بسيطة للعناية وتجنب التكسر

لا تُجمّل الأظافر القوية اليدين فحسب، بل تعكس أحيانا جزءا من شخصيتك. لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن الأظافر تحمل أيضا إشارات دقيقة عن صحتك. فمثلا، تكسر الأظافر المتكرر قد يكون دليلا على مشاكل في الغدة الدرقية أو أمراض الكلى. وفي أحيان أخرى، قد يرتبط الأمر بعوامل خارجية مثل الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أو التعرّض المتكرر للمنظفات القوية.في هذه الحالات، من المهم التوقف عن استخدام طلاء الأظافر لبعض الوقت، والحرص على ترطيب اليدين يوميا، للمساعدة في استعادة صحة الأظافر وتقويتها.تعرّض الأظافر للتكسر والهشاشة ليس بالأمر النادر، وقد يكون سببه عادات يومية بسيطة أو مشاكل صحية أعمق. إليك أبرز الأسباب:يمكن أن يدل تكسر الأظافر على قصور في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد أو أمراض الكلى. في هذه الحالة، يُحبذ استشارة طبيب مختص وإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية لمعرفة أسباب التكسر. فإذا كانت المشكلة في الغدة الدرقية، فإن تناول بعض الأدوية يعالج المشكلة الصحية ويساعد على نمو الأظافر.يؤثر التوتر على صحتك بشكل مباشر، وقد يؤدي إلى تكسر الأظافر وهشاشتها.إن غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مبالغ فيه يؤثر سلبا على أظافرك، لأنه يؤدي إلى جفاف الأظافر وهشاشتها. يُنصح بارتداء القفازات في أثناء غسل الأطباق أو القيام بأعمال تتطلب استخدام كميات كبيرة من الماء.تصبح الأظافر أكثر هشاشة مع التقدّم في العمر، وخاصة عند النساء. وتتباطأ عملية نمو الأظافر، مما يجعلها تتعرض لفترة أطول للعوامل الخارجية مثل الهواء الجاف والماء والمعقّمات، وهذا ما يزيد من ضعفها وتكسرها.يؤدي استخدام طلاء الأظافر أو الأكريليك بشكل مبالغ فيه إلى تكسر الأظافر، بسبب تركيبة المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات.هناك بعض الحلول التي تساعد على تجنّب تكسر الأظافر، وأبرزها:للحفاظ على صحة الأظافر ومنع تكسرها، احرصي على قصها بشكل منتظم، وابتعدي عن عادة القضم، فهي لا تُضعف الأظافر فحسب، بل قد تنقل البكتيريا والأوساخ الضارة إلى الجسم.من المهم ترطيب اليدين والأظافر بشكل يومي، خصوصا بعد تعرضها للماء أو معقّم اليدين. يمكنكِ أيضا استخدام مرطب مخصص للأظافر يحتوي على مادة اللانولين، وتكرار استخدامه عدّة مرات خلال اليوم.احرصي على تجنّب مرطبات الأظافر التي تحتوي على أنواع معينة من الكحول؛ لأنها قد تزيد من جفاف الأظافر وتضعفها.