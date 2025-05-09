Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"كلاسيكو الأحد".. ريال مدريد أمام فرصة أخيرة لإنقاذ موسمه
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أظافر قوية وجميلة.. خطوات بسيطة للعناية وتجنب التكسر

للنساء فقط

2025-05-09 | 11:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أظافر قوية وجميلة.. خطوات بسيطة للعناية وتجنب التكسر
المصدر:
وكالات
22 شوهد

يُقال إن الأظافر نافذة على صحتك؛ إذ يمكن للأطباء الاستدلال من حالتها على بعض المشكلات الصحية، من الأمراض الجلدية إلى أمراض الكلى وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

تكسر الاظافر
لا تُجمّل الأظافر القوية اليدين فحسب، بل تعكس أحيانا جزءا من شخصيتك. لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن الأظافر تحمل أيضا إشارات دقيقة عن صحتك. فمثلا، تكسر الأظافر المتكرر قد يكون دليلا على مشاكل في الغدة الدرقية أو أمراض الكلى. وفي أحيان أخرى، قد يرتبط الأمر بعوامل خارجية مثل الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أو التعرّض المتكرر للمنظفات القوية.

في هذه الحالات، من المهم التوقف عن استخدام طلاء الأظافر لبعض الوقت، والحرص على ترطيب اليدين يوميا، للمساعدة في استعادة صحة الأظافر وتقويتها.

ما الذي يسبب هشاشة الأظافر؟
تعرّض الأظافر للتكسر والهشاشة ليس بالأمر النادر، وقد يكون سببه عادات يومية بسيطة أو مشاكل صحية أعمق. إليك أبرز الأسباب:

إشارات صحية
يمكن أن يدل تكسر الأظافر على قصور في الغدة الدرقية أو نقص في الحديد أو أمراض الكلى. في هذه الحالة، يُحبذ استشارة طبيب مختص وإجراء بعض الفحوصات الطبية الضرورية لمعرفة أسباب التكسر. فإذا كانت المشكلة في الغدة الدرقية، فإن تناول بعض الأدوية يعالج المشكلة الصحية ويساعد على نمو الأظافر.

التوتر
يؤثر التوتر على صحتك بشكل مباشر، وقد يؤدي إلى تكسر الأظافر وهشاشتها.


غسل اليدين
إن غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مبالغ فيه يؤثر سلبا على أظافرك، لأنه يؤدي إلى جفاف الأظافر وهشاشتها. يُنصح بارتداء القفازات في أثناء غسل الأطباق أو القيام بأعمال تتطلب استخدام كميات كبيرة من الماء.

التقدّم في السن
تصبح الأظافر أكثر هشاشة مع التقدّم في العمر، وخاصة عند النساء. وتتباطأ عملية نمو الأظافر، مما يجعلها تتعرض لفترة أطول للعوامل الخارجية مثل الهواء الجاف والماء والمعقّمات، وهذا ما يزيد من ضعفها وتكسرها.

المبالغة في استخدام طلاء الأظافر
يؤدي استخدام طلاء الأظافر أو الأكريليك بشكل مبالغ فيه إلى تكسر الأظافر، بسبب تركيبة المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات.


نصائح لعلاج تكسر الأظافر
هناك بعض الحلول التي تساعد على تجنّب تكسر الأظافر، وأبرزها:

تجنّبي قضم الأظافر
للحفاظ على صحة الأظافر ومنع تكسرها، احرصي على قصها بشكل منتظم، وابتعدي عن عادة القضم، فهي لا تُضعف الأظافر فحسب، بل قد تنقل البكتيريا والأوساخ الضارة إلى الجسم.

الترطيب اليومي
من المهم ترطيب اليدين والأظافر بشكل يومي، خصوصا بعد تعرضها للماء أو معقّم اليدين. يمكنكِ أيضا استخدام مرطب مخصص للأظافر يحتوي على مادة اللانولين، وتكرار استخدامه عدّة مرات خلال اليوم.
احرصي على تجنّب مرطبات الأظافر التي تحتوي على أنواع معينة من الكحول؛ لأنها قد تزيد من جفاف الأظافر وتضعفها.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX

تكسر الأظافر

الأظافر

أظافر

العناية بالأظافر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
إنذار "ج" في العراق من الأحد وحتى انتهاء القمة العربية
Play
12:14 | 2025-05-09 12:14 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
إنذار "ج" في العراق من الأحد وحتى انتهاء القمة العربية
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
بعد جدل صاحبة النقاب الازرق.. المرصد الديمقراطي السوري: مختطفة وهذا الدليل
Play
12:04 | 2025-05-09 12:04 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بعد جدل صاحبة النقاب الازرق.. المرصد الديمقراطي السوري: مختطفة وهذا الدليل
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
الديوانية.. امرأة تضرب زوجها بالفأس على رأسه
Play
11:44 | 2025-05-09 11:44 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
الديوانية.. امرأة تضرب زوجها بالفأس على رأسه
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
أرنولد يصل إلى بغداد لتولي تدريب المنتخب الوطني
Play
11:38 | 2025-05-09 11:38 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
أرنولد يصل إلى بغداد لتولي تدريب المنتخب الوطني
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
تحديد موعد ومكان الجولة الرابعة للمفاوضات بين طهران وواشنطن
Play
11:34 | 2025-05-09 11:34 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
تحديد موعد ومكان الجولة الرابعة للمفاوضات بين طهران وواشنطن
09
2025-05
09 May 2025
Alsumaria Tv
تبرئة عالم سعودي بعد 19 عاماً قضاها بسجن أمريكي
Play
11:26 | 2025-05-09 11:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
تبرئة عالم سعودي بعد 19 عاماً قضاها بسجن أمريكي
اخترنا لك
دمية تسرق الأضواء في عالم الموضة وتُشعل ضجّة عالمية.. ما قصة "لابوبو"؟
04:55 | 2025-05-09
بين الجرأة والكلاسيكية... شاهدوا إطلالات النجمات في "ميت غالا" Met Gala لعام 2025!
05:37 | 2025-05-07
من التنظيف إلى الطهي.. كيف تحسن الأعمال المنزلية صحتك النفسية
09:48 | 2025-05-02
5 علامات تدلّ على الإصابة بالتوحد عند النساء ... هل تعانين منها؟
04:11 | 2025-04-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.