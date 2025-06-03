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بمكونات من مطبخك.. تخلصي من الرؤوس السوداء واشرقي جمالًا

للنساء فقط

2025-06-03 | 10:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بمكونات من مطبخك.. تخلصي من الرؤوس السوداء واشرقي جمالًا
202 شوهد

تعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثير من النساء، إذ تمنح البشرة مظهرًا غير جذاب وتسبب لهن شعورًا بالحرج.

إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية السهلة التي يمكنك تحضيرها في المنزل للتخلص من هذه المشكلة.

قناع العسل والقرفة
العسل له خصائص مضادة للبكتيريا، بينما تساعد القرفة على تنشيط تدفق الدم وفتح المسام.

المكونات:
ملعقة صغيرة من العسل
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

طريقة التحضير:
اخلطي العسل مع القرفة حتى تحصلي على خليط متجانس.
ضعي الخليط على المناطق المصابة واتركيه لمدة 15 دقيقة واغسليه بماء دافئ.
كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

مقشر السكر وزيت جوز الهند
السكر ممتاز لإزالة خلايا الجلد الميتة، وزيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة.

المكونات:
ملعقة كبيرة من السكر
نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:
امزجي السكر مع زيت جوز الهند لتحصلي على قوام ناعم.
دلكي الخليط على وجهك بحركات دائرية لمدة 3 دقائق.
اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
استخدميه مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

قناع الطين الأخضر
الطين الأخضر فعّال في امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق.

المكونات:
ملعقة كبيرة من الطين الأخضر
ماء ورد أو ماء عادي

طريقة التحضير:
امزجي الطين مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
وزعي الخليط على وجهك، مع التركيز على منطقة الأنف والجبهة.
اتركيه حتى يجف لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
كرري ذلك مرة أسبوعيًا.

ماسك بياض البيض
بياض البيض له تأثير شد للبشرة ويساعد في تنظيف المسام.

المكونات:
بياض بيضة واحدة
مناديل ورقية رقيقة

طريقة التحضير:
اخفقي بياض البيض
ضعي طبقة منه على وجهك، ثم غطيها بمنديل.
ضعي طبقة أخرى من بياض البيض فوق المنديل.
انتظري حتى يجف تمامًا ثم انزعي المنديل برفق.
اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
استخدمي هذه الوصفة مرة أسبوعيًا.

بخار الماء بالبابونج
يساعد البخار على فتح المسام ويجعل إزالة الدهون أسهل.

المكونات:
ماء مغلي
حفنة من زهور البابونج المجففة

طريقة التحضير:
ضعي البابونج في وعاء من الماء المغلي.
عرضي وجهك للبخار لمدة 10 دقائق مع تغطية رأسك بمنشفة.
بعد ذلك، استخدمي منشفة ناعمة لمسح البشرة بلطف.
كرري العملية مرة أو مرتين أسبوعيًا.

نصائح للوقاية من الرؤوس السوداء
اغسلي وجهك مرتين يوميًا باستخدام غسول مناسب لبشرتك.

تجنبي لمس وجهك بيديك لتفادي نقل البكتيريا.

استخدمي منتجات خالية من الزيوت للحفاظ على توازن البشرة.

تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا يساعد في إزالة الشوائب ومنع انسداد المسام.

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وصفات طبيعية

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