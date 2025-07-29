Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موسكو بشأن الشرق الأوسط: لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دراسة مفزعة: وسيلة منع حمل شائعة تقتل النساء

للنساء فقط

2025-07-29 | 09:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة مفزعة: وسيلة منع حمل شائعة تقتل النساء
330 شوهد

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتي يستخدمن حقنة منع الحمل الشهيرة "ديبو بروفيرا"، معرضات لخطر الإصابة بالورم السحائي.

وأوضحت الدراسة، أن المعدل يزيد، بمقدار ثلاث مرات ونصف عن غيرهن، وهو نوع من الأورام التي قد تكون قاتلة رغم كونها غير سرطانية في الغالب.
 
ووفقا للنتائج التي نُشرت في دورية "إكسبرت أوبينيون أون دراغ سيفتي"، فإن الخطر يتزايد لدى النساء اللاتي يستخدمن الحقنة لفترة تتجاوز 12 شهرا.
 
وتعد هذه الدراسة الثالثة خلال عام واحد التي تربط بشكل مباشر بين استخدام مادة "ميدروكسي بروجستيرون أسيتات" المكون الفعال في ديبو بروفيرا، وزيادة خطر الإصابة بورم السحايا، وهو أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعا. وفي إنجلترا وحدها، يُصرف نحو 10 آلاف وصفة طبية شهريا لهذا العقار.
 
دعاوى قضائية ضد الشركة المصنعة
 أدى تصاعد المخاوف إلى قيام مئات النساء في المملكة المتحدة بالتفكير في رفع دعاوى قضائية جماعية ضد شركة فايزر المصنعة للعقار، بدعوى عدم تحذيرهن من المخاطر المحتملة.
كما تواجه فايزر أيضا دعوى جماعية في الولايات المتحدة تضم أكثر من 500 امرأة، تتهم الشركة وشركات أخرى بإخفاء معلومات حاسمة تتعلق بالمخاطر، وفشلها في تقديم بدائل أكثر أمانًا.
 
المخاطر مؤكدة
 وفي أحدث الأبحاث، قام باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا بتحليل بيانات أكثر من 72 ألف امرأة استخدمن ديبو بروفيرا، ومقارنتها بـ247 ألف امرأة استخدمن وسائل منع حمل فموية.
وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي استخدمن الحقنة لفترات طويلة، كن أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للإصابة بورم سحائي، مقارنة بغيرهن.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
بالأرقام.. المرصد السوري يكشف تصاعد عمليات التصفية في حلب
Play
07:02 | 2025-07-30 07:02 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
بالأرقام.. المرصد السوري يكشف تصاعد عمليات التصفية في حلب
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
بغداد تتجاوز 9.5 مليون نسمة: السوداني يعلن عن متحف جديد في "الشعبة الخامسة" - عاجل
Play
06:36 | 2025-07-30 06:36 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
بغداد تتجاوز 9.5 مليون نسمة: السوداني يعلن عن متحف جديد في "الشعبة الخامسة" - عاجل
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
من منفذ الشيب.. وزير الداخلية يوجه بتسهيل حركة زائري الأربعين
Play
06:28 | 2025-07-30 06:28 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
من منفذ الشيب.. وزير الداخلية يوجه بتسهيل حركة زائري الأربعين
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
الآن.. زلزالان جديدان يضربان جزر الكوريل الروسية
Play
06:07 | 2025-07-30 06:07 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
الآن.. زلزالان جديدان يضربان جزر الكوريل الروسية
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
وزير الخارجية الفرنسي: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
Play
06:01 | 2025-07-30 06:01 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
وزير الخارجية الفرنسي: 15 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
30
2025-07
30 Jul 2025
Alsumaria Tv
أمير سعودي: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى! (فيديو)
Play
05:53 | 2025-07-30 05:53 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
أمير سعودي: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى! (فيديو)
اخترنا لك
ودّعي الماسكارا.. 5 زيوت طبيعية ستغير شكل رموشك تمامًا
05:14 | 2025-07-27
5 فواكه مجفّفة دواء في غذاء .. ما هي؟
03:02 | 2025-07-23
أناقة عائلة ايلي صعب تسرق الأضواء في حفلة ما قبل عرس سيليو وزين... شاهدوا الصور
09:56 | 2025-07-18
سر خسارة الوزن بدون حرمان... ما هي قاعدة 30-30-30؟
04:52 | 2025-07-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.