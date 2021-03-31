بين الرجل الثور والمرأة الدلو علاقة عاطفية صعبة... التفاصيل مع جاكلين عقيقي

أما هي فتحتاج الى حياة مفعمة بالحركة، والسفر واللقاءات، ولا تنسجم مع الحياة المنظّمة. عليها إذاً التعبير من خارج هذه العلاقة من اجل تفادي الروتين والتقاليد.إذا وافق الثور على هذا الوضع، على الرغم من طبعه المتسلّط، تصبح هي العنصر المحرّك في العلاقة، إذ ستغنيه بالتجدّد والحيوية والابتكار.أما هو فيصبح عنصر الصلابة والاستقرار إذ سيؤمن الضمان المادي. وعلى الرغم من الاختلال في هذا الثنائي، يمكن للفوارق أن تخفّف من العاطفة واللطف عن طريق التفاهم.