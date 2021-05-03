تعرفوا الى شخصية المرأة الثور في العمل والحب الزواج!

مولودة برج الثور لها جاذبية خاصة ومثيرة، وتمتاز بصوت ندي وجمالها عظيم يوم شبابها. تعرفوا الى شخصية مولودة برج الثور مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

صلبة في تفكيرها وتخشى القيام بما هو خاطىء. تتحمس للاشياء الجميلة الجيدة، الملابس، المجوهرات والاثاث. تسعى لامتلاك أرقى الاشياء وأندرها، ويهمها الاستقرار في حياتها.

في الحب تريد التملك لأنها تريد الامن وتفضل الزواج من رجل ثري لتحقيق احلامها وامانيها.

طبيعة المرأة الثور كفوءة، تملك الصبر والاحتمال والهدوء والبرودة ما يثير العجب. ذكية ومنطقية وواقعية.

مولودة الثور مثال المرأة العاملة النشيطة، تعداد مواهبها لا حصر لها، حواسها هي التي تعمل، ومن خلال حواسها تقبل الاشياء وتقتنع، وهي مثال الاستقامة والصدق.

المرأة الثور سهلة التكيف مع المجتمع شرط أن يكونوا بسطاء وصادقين. تهوى الرسم والغناء، لا تعرف الميوعة والشكوى، فهي تصبر على الشدائد، ولكنها عنيدة وتتشبث برأيها، وهي تؤمن بالحب الى حد بعيد. جميع الرجال يتنافسون للحصول على قلبها، وتحب الهدايا الثمينة.