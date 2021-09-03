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العراق.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة و 3 محافظات تسجل دون الـ 40 درجة

أخبار الطقس

2021-09-03 | 04:17
العراق.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة و 3 محافظات تسجل دون الـ 40 درجة
10,965 مشاهدة

اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن توقعات الطقس في عموم مناطق البلاد ، مشيرة الى انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الهيأة والذي ورد للسومرية نيوز، فإن طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في عموم المناطق مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"، لافتا الى ان "محافظة دهوك ستسجل ادنى حرارة عند 37 درجة مئوية بينما تسجل كل من اربيل والسليمانية 39 درجة، في حين تكون الحرارة في العاصمة بغداد 43 درجة".

واضاف ان "طقس الاحد سيكون مشابها لليوم السابق في عموم المناطق، ولا تغير في درجات الحرارة"، مشيرا الى ان "الحال سيبقى على ما هو عليه في طقس الاثنين".
 
 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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