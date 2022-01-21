طقس العراق.. استمرار انخفاض درجات الحرارة دون الصفر

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليومين المقبلين.

هيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً وبارد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة العظمى مقاربة لليوم السابق ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً واحيانا غائم جزئي وبارد ودرجات الحرارة العظمى سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الاحد سيكون صحواً واحيانا غائماً جزئياً وبارداً في المنطقتين الوسطى و الشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة العظمى سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

وتابع أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع بعض الغيوم في المنطقتي الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة مع تساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها ويتحسن تدريجياً، أما درجات الحرارة فسترتفع عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".

ولفت الى أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً وغائماً جزئياً في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة: