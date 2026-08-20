استراحة الحرارة المنخفضة ستنتهي والدرجات تعاود الارتفاع من جديد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأماكن الى أكثر من (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".