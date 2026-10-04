بعد قرار الاستثناء.. هبوط اول طائرة إيرانية في مطار النجف (صور)

وكانت قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق يسمح لشركات الطيران الإيرانية بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يومياً من وإليه، باستثناء شركة ماهان.ويأتي استئناف الرحلات بعد توقفها لعدة أيام على خلفية العقوبات الأميركية التي طالت قطاع الطيران الإيراني، فيما أعلن أن الرحلات ستعود تدريجياً وفق جداول شركات الطيران.