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تحذير برلماني من كارثة في احدى مناطق بغداد
محليات
2026-10-04 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
954 شوهد
السومرية نيوز
–
بغداد
حذر النائب ثائر
الكعبي
، اليوم الاحد، من
كارثة
في احدى مناطق بغداد، فيما وجه 4 مطالب الى
وزارة التربية
.
وقال
الكعبي
في مؤتمر صحفي حضره مراسل
السومرية نيوز
، "نقف اليوم لنضع بين أيدي الرأي العام، وأمام مرأى ومسمع رئيس
مجلس الوزراء
والجهات المعنية في
وزارة التربية
ومحافظة
بغداد
،
كارثة
تعليمية وإنسانية جارية تُهدد بمحو العملية التعليمية كلياً في إحدى أكبر مناطق العاصمة بغداد وهي منطقة
سبع قصور
"، موضحا ان "هذه المنطقة التي يتجاوز عدد نفوسها اليوم أكثر من 160 ألف نسمة وفق التعداد السكاني الأخير، تُترك بلا مدرسة إعدادية واحدة لا للبنين ولا للبنات، ويعتمد أبناؤها بالكامل على 12 مدرسة فقط".
وذكر ان "أكثر من 90% من تلك المدارس عبارة عن كرفانات متهالكة لا تصلح إطلاقاً للبيئة التعليمية، مع دوام ثلاثي يرهق التلاميذ والكوادر التدريسية"، لافتا الى "اننا اليوم أمام استحقاق دراسي حرج، تُمارَس على أهالي المنطقة سياسة إخلاء ونقل جماعي لمدارسهم تسببت بتهديد المستقبل الدراسي لأكثر من 10 آلاف تلميذ وتلميذة، عبر الإجراءات التالية:
-إخلاء مدارس في المنطقة (البناء الثابت): والتي تضم مدارس (الثعالبي، الكميت، والإمام الصادق) بـ أعداد تتراوح بين 3.000 إلى 3.750 تلميذاً، بحجة أنها آيلة للسقوط دون توفير بديل داخل المنطقة، وأمرهم بالانتقال إلى
منطقة الشعب
البعيدة.
-إغلاق ونقل مدارس شارع المدارس (الكرفانية): وتضم مدارس (عبد الله الرضيع، الدرر،
ابن سينا
، الكلمة الطيبة،
النجف
الأشرف، والوفاء) بحجة عدم دفع مديرية تربية
الرصافة
الأولى بدلات إيجار الأراضي المملوكة لاشخاص، والمقامة عليها تلك المدارس، متجاهلين وجود أراضٍ مملوكة لوزارة المالية داخل المنطقة يمكن استغلالها فوراً!
-تعطيل وغموض مصير بعض المدارس: المتمثلة بمدارس (المستقبل، اللوجين، والأرجوان)، والتي تم نقل تلاميذها إلى منطقة الشعب منذ عام 2024 بحجة الترميم الذي لم يُنجز حتى اللحظة، وسط معلومات تؤكد وجود نية لتفويت هذه البناية ومنحها لمستثمر لغرض إنشاء مجمع تجاري (سنتر) على حساب حق التلاميذ!
وطالب بـ:
أولاً : وزارة التربية ومديرية تربية الرصافة الأولى بـ التريث الفوري والتوقف الشامل عن كافة قرارات الإخلاء والنقل القسري لمدارس سبع قصور إلى خارج حدود المنطقة.
ثانياً: باستغلال قطع الأراضي التابعة لوزارة المالية والمجاورة للمركز الصحي في منطقة المشروع، وتخصيصها بشكل عاجل لبناء مجمع مدرسي بديل يُنهي أزمة الكرفانات والبدلات الإيجار داخل المنطقة فوراً.
ثالثاً: على مديرية التربية الإسراع بتسوية بدلات الإيجار للأراضي الحالية لحين تهيئة البديل، والإسراع بإكمال
ترميم
مدارس "الكراج" وتفنيد أي توجه لاستثمار عقارات الدولة التربوية لأغراض تجارية.
رابعاً: نحذر وزارة التربية ومديرية تربية الرصافة الأولى من أن إفراغ منطقة بحجم 160 ألف نسمة من المدارس يُعد تخريباً متعمداً للعملية التعليمية ومخالفة صريحة للبرنامج الحكومي الداعي لتطوير القطاع التربوي.
وذكر انه "في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة ووضع حلول جذرية داخل المنطقة، فسوف نتخذ كافة الإجراءات النيابية والرقابية المكفولة دستوريا"، مشيرا الى "اننا لن نسمح بتحويل طلبة منطقة سبع قصور إلى ضحايا للإهمال والمصالح الضيقة".
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