بزيارة مفاجئة.. وزير الصحة يعفي مدير مستشفى الزهراء في واسط

وذكر بيان للوزارة أن الوزير تفقد عدداً من الردهات والأقسام الطبية والصيدلية والمختبر، واطلع على سير العمل وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن الاستماع إلى احتياجات الملاكات الطبية والصحية والإدارية.وأضاف البيان أن التقى عدداً من المواطنين والمراجعين واستمع إلى شكاواهم واحتياجاتهم، موجهاً بمتابعتها والعمل على تذليل المعوقات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.وأشار إلى أن الوزير وجّه بقبول طلب إعفاء مدير المستشفى وتكليف إدارة جديدة، مؤكداً أهمية استمرار الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية والوقوف على احتياجاتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.