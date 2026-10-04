مع انطلاق العام الدراسي.. الزيدي يتعهد بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية

وقال في بيان، "في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، نحيّي أبناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وهم يبدؤون بمحطة جديدة من مسيرتهم نحو العِلم والمعرفة، ونحيّي الإدارات والمعلمين والمدرّسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية والتربوية".وأضاف: "كما نؤكد عزمنا المضيّ في تحسين بيئة التعليم، وتطوير بنيتها التحتية، إذ إن بناء الإنسان هو أساس بناء الجديد، ومدارسنا وجامعاتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيلاً قادراً على بناء وطنه، وكل خطوة نخطوها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق".