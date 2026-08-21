أسبوع غير مرغوب للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الجنوبية والشمالية ومقاربة في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق"، مبينة انه "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار الى (40) كم مسببه تصاعد الغبار في بعض الأماكن من ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا في عموم البلاد مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".