النزاهة: الحكم بحبس رئيس لجنة تقدير أملاك بلدية الحلة سابقاً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار الحكم بحقِّ المُدان؛ على خلفيَّة قيامه بتقدير قطعة أرضٍ بديلةٍ بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، على الرغم من وقوعها على موقعٍ تجاريٍّ، فضلاً عن تثبيت استعمالها سكنياً بدلاً من تجاريٍّ، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام".وأضافت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها التقارير الرقابيَّة وتقرير التابع للهيئة، وجدتها كافية لإدانته عن جريمة تعمُّد الإخلال بواجبات وظيفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب الدولة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".وتابعت إنَّ "قرار الحكم تضمَّن إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".