تسجيل إصابات بالحصبة في احدى المدارس بالعراق

وقال مدير الوقاية الصحية في المحافظة رشيد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "موسم الخريف يشهد عادة نشاطاً وانتشاراً للفيروس المسبب للحصبة"، مبيناً أن "غالبية الإصابات المسجلة تكون بين الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات الخاصة بالحصبة".وأضاف، أن "الفرق الصحية رصدت حالات إصابة بالمرض في إحدى مدارس قضاء عقرة"، مشيراً إلى أن "الأطفال المصابين تم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة".وأوضح، أن "دائرة الوقاية باشرت بحملة صحية شملت القرى والنواحي والأقضية التابعة لمحافظة ، للبحث عن الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات والعمل على تلقيحهم، للحد من انتشار المرض ومنع تسجيل إصابات جديدة".وأشار إلى أن "الفرق الصحية تواصل متابعة الحالات المسجلة، فضلاً عن البحث في أسباب انتشار الفيروس"، مؤكداً "أهمية اتخاذ الإجراءات ، ولا سيما مع استمرار الدوام في المدارس وتجمع أعداد كبيرة من الأطفال".ودعا مدير الوقاية الصحية في دهوك الآباء والأمهات إلى "الاهتمام بصحة أطفالهم والتأكد من استكمالهم اللقاحات المقررة، ولا سيما لقاح الحصبة، لتجنب الإصابة بالمرض والحد من انتقاله وانتشاره بين الأطفال".