أعلنت أمانة ، الخميس، عن فتح منفذين مروريين جديدين على باتجاه سبع أبكار.

وقالت الأمانة في بيان، "ضمن جهود فك الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة السير، وبتوجيه من المهندس ، وبإشراف مباشر من وكيل أمانة للشؤون البلدية المهندس علي كامل، افتتحت منفذين مروريين جديدين على باتجاه سبع أبكار، محلة (340)".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء "يسهم في تخفيف الزخم عن ساحة ناظم الطبقجلي وساحة أحد وشارعي (600) وعثمان، بهدف تخفيف الزخم المروري في المنطقة".