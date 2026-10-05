اللجنة الوطنية العليا للمياه تتخذ قرارات عدة تخص الوضع المائي في العراق

وقال في بيان، "ترأس رئيس علي فالح ، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للًجنة الوطنية العليا للمياه، لسنة 2026، بحضور عدد من الوزراء، والمستشارين، والمسؤولين التنفيذيين في هذا الملف".وشهدت الجلسة وفق البيان "استعراض الوضع المائي في الخزانات والسدود، والإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، والسبل المُثلى لإدارة الخزين المائي، وفق الاحتياجات الوطنية، وقد جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة، وهي إجراء المعالجات الضرورية، والإجراءات القانونية اللازمة بحق المصادر المسببة لحالات التلوث في ".وتضمنت القرارات "إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، وتوفير المبالغ اللازمة وعده من الموضوعات ذات الأولوية القصوى، واستثناء عمال الأجور اليومية العاملين في ، وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود للحاجة إلى خدماتهم، ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد ".كما تضمنت "تأليف لجنة مركزية برئاسة ، وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، تتولى اختصار مسار الإجراءات المتعلقة بالتعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه، ومشروعات الوزارات الأخرى الحالية والمستقبلية".وشهدت الجلسة "إقرار توصيات اجتماع الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، والمتضمنة إشراف بما يضمن حسن التنفيذ، وتأليف لجنة تتولى الموافقة على المشروعات التي تقترحها الجهات القطاعية، ذات الأولوية القصوى، والعمل على تنفيذها بما يحقق أهداف المبادرة".