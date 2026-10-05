المجاري تواصل تأهيل 30 حياً في الديوانية لتحسين الواقع الخدمي

وذكرت المديرية، في بيان، أن "الأعمال تجري بإشراف ومتابعة مديرها العام المهندس آل ، وتشمل عدداً من الأحياء، بينها الضباط الأول والثاني، حيث تتضمن أعمال التبليط ورصف الأرصفة بالطابوق المقرنص".وأضافت أن "الأعمال مستمرة أيضاً في أحياء والزهراء وبقية المناطق المشمولة بالمشروع، مبينة أن المشروع يمثل أحد المهمة لما له من أثر مباشر في تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".وأكدت للمجاري "استمرار متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة، والعمل على إنجازها وفق التوقيتات الزمنية المحددة والمواصفات المعتمدة".