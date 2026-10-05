ثلاث وفيات بحوادث سير في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل ثلاث وفيات بحوادث سير في مناطق عدة من .

وقال المصدر في حديث لـ ، "توقيف دكتورة جامعية نتيجة اصطدام مركبتها بدراجة نارية اسفل الجسر المعلق ما اسفر عن صاحب الدراجة في الحال".

وأضاف البيان "في ناحية اللطيفية مصرع امرأة نتيجة تعرضها الى حادث دهس من قبل عجلة تم توقيف صاحبها ونقل الجثة الى الطب العدلي".



ولفت البيان الى أنه "ضمن منطقة حي اكد اصطدام عجلة بمركبة نوع تريلة متوقفة على جانب الطريق، ما اسفر عن وفاة منتسب في داخل العجلة وتم اعتقال السائق".