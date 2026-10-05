اندلاع حريق في بناية تجارية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق في بناية تجارية شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع في بناية تجارية ضمن منطقة الطالبية".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يتسبب بإصابات".