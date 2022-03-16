الأنواء الجوية تتوقع موعداً لارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الهيئة في مجموعة جداول وردت لـ السومرية نيوز، أن طقس المنطقة الوسطى يوم غد الخميس، سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، ودرجات الحرارة تبقى على حالها، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.وأوضحت، أن طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم الجمعة المقبل صحواً إلى غائم جزئي، كما هو الحال مع طقس المنطقة الجنوبية، الذي سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة، فيما ستبقى درجات الحرارة على حالها في المنطقة الشمالية.